Une majorité de Français opposée à la réforme du droit du travail

publié le 01/09/2017 à 05:18

Les Français sont attachés à leurs droits sociaux. Une forte majorité d'entre eux est défavorable aux ordonnances réformant le droit du travail qui ont été présentées jeudi, selon un sondage Harris Interactive pour RMC et Atlantico publié ce vendredi 1er septembre. Selon cette enquête, 58% des Français se disent opposés aux ordonnances, contre 42% qui y sont favorables. Les électeurs d'Emmanuel Macron soutiennent en revanche sa politique sociale puisqu'ils y sont largement favorables : 82% pour et 18% contre.



Pour une majorité encore plus large des personnes interrogées (71% contre 29%), la réforme va "réduire le pouvoir des syndicats dans les entreprises". Selon Philippe Martinez, le dirigeant du deuxième syndicat français, la CGT, l'exécutif a clairement fait le choix d'inverser la hiérarchie des normes avec ces ordonnances.

"La ministre (Muriel Pénicaud, ndlr) a dit texto : tout est possible par accord d'entreprise majoritaire, y compris des baisses de rémunération sur certaines primes. Cette réforme, c'est moins de droits pour les salariés et plus de pouvoir pour les patrons, quelle que soit la taille de l'entreprise. (...) S'il y a des règles différentes, ça va être la loi de la jungle", s'inquiète Philippe Martinez.

Une détérioration des conditions de travail des salariés pour 54% de Français

Une opinion partagée partagée par une majorité de Français selon le sondage puisque pour 54% d'entre eux, la réforme va "détériorer les conditions de travail des salariés". À peine 43% des Français (contre 57%) pensent que la réforme va "améliorer la compétitivité des entreprises", 36% (contre 64%) qu'elle va "améliorer la croissance" et 31% qu'elle va "permettre de réduire le chômage".



Ce sondage a été réalisé en ligne le 31 août auprès d'un échantillon de 1.004 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Une mauvaise nouvelle de plus pour Emmanuel Macron qui voit sa popularité chuter de manière vertigineuse depuis son élection. Sa réforme du Code du travail décriée pourrait être une des raisons de ce désamour.