publié le 09/08/2017 à 08:14

Édouard Philippe le martèle : la note laissée par le quinquennat précédent est salée. "Nous savions que la situation financière n'était pas bonne, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi mauvaise", a-t-il déclaré sur RTL, mercredi 9 août. Soucieux de ne pas voir la France déroger à la règle des 3% de déficit public, le Premier ministre table sur un budget qu'il "estime ambitieux". Si des "mesures d'économie" sont bien prévues, le gouvernement mise sur une "baisse des impôts" pour "faire en sorte que l'économie reparte encore plus vite qu'aujourd'hui".



"On va d'abord tailler dans les impôts. Je le dis sans hésiter : nous voulons baisser les impôts, parce que nous pensons qu'il y a un sujet de trop grande pression fiscale dans ce pays. Nous pensons que cette fiscalité nuit à la compétitivité des entreprises et du pays en général. Nous voulons donc faire en sorte (...) que ça permette la création d'emplois", a poursuivi le chef du gouvernement, ne souhaitant pas que le pays "se contente d'une croissance molle".

Il a ainsi rappelé quelques mesures annoncées lors de la campagne présidentielle par Emmanuel Macron. "Nous engageons une baisse de l'impôt sur les sociétés et nous substituons un impôt sur la fortune immobilière à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)", a notamment précisé Édouard Philippe.



S'agit-il d'un cadeau pour les Français les plus riches ? L'ancien maire du Havre balaie les critiques de l'opposition. "Si on veut aborder la question du budget de la pire des façons, on regarde ligne par ligne et on dit : 'Ça c'est un cadeau à telle personne, ça c'est une punition pour telle autre'. Le budget, c'est un élément construit (...) et un objet qui tracera les choix politiques faits par ce gouvernement". Il l'assure néanmoins : "Il y aura des efforts partout".