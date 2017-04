publié le 20/04/2017 à 14:34

Il y a un an encore, qui aurait pu prédire que la campagne de Jean-Luc Mélenchon allait ainsi finir en fanfare ? Talonnant Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans les sondages pour le 1er tour, le candidat de la France insoumise peut prétendre à une qualification pour le second tour de l’élection présidentielle le 7 mai prochain. Non seulement le tribun de la gauche dure a été récemment sacré "personnalité politique préférée des Français", mais il peut également se targuer du soutien de nombreuses figures connues, et ce dans le monde entier.



Après les déclarations des acteurs américains Mark Ruffalo et Danny Glover (L'Arme Fatale), c’est aujourd’hui Pamela Anderson, l’ancienne star d’Alerte à Malibu, qui a déclaré sa flamme pour le candidat de la France insoumise. “Mélenchon va accorder la citoyenneté et la Légion d'honneur à Assange et Snowden s'il est élu”,a twitté la compagne du leader de Wikileaks. Sur son site internet, Pamela Anderson a précisé que Jean-Luc Mélenchon est "un défenseur de la cause animale", un combat qui touche la vedette très engagée de PETA, l’association américaine de protection des animaux.

Derrière le candidat de la France insoumise, on retrouve également des personnalités de gauche comme les comédiens Edouard Baer et Philippe Caubère, ou encore le chanteur Bernard Lavilliers. Mais chez un candidat qui a toujours affiché sa volonté de combattre l’impérialisme américaine, on est surpris de découvrir de nombreux soutiens venus des États-Unis et plus particulièrement de Hollywood.