Dans moins d'un mois, il ne sera plus président de la République. Et François Hollande a profité du dernier Conseil des ministres avant le 1er tour de l'élection présidentielle pour prodiguer ses ultimes conseils, comme le rapporte L'Opinion.



L'actuel locataire de l'Élysée a d'abord livré son analyse de cette campagne présidentielle, soulignant d'abord "l'incertitude sur le résultat", qui est selon lui, "énorme". "Quand 27% des Français ne savent pas pour qui ils voteront, il peut y avoir une énorme surprise", prévient-il. François Hollande a ensuite rappeler à ses ministres la nécessité de "se battre jusqu'à dimanche contre (leurs) adversaires". Ne voulant froisser personne autour de la table, le Président s'est contenté d'évoquer Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon et Emmanuel Macron n'ont donc pas été cités, selon le quotidien.

Mais le chef de l'État a surtout insisté sur le fait que chaque ministre devra prendre position dès le soir du premier tour. "Dimanche soir, il faudra appeler à voter sans barguigner pour le candidat qui sera face à Marine Le Pen, quel qu'il soit". Cela veut donc dire, même si l'adversaire de la présidente du Front national s'appelle François Fillon. "Il ne faudra pas hésiter", a-t-il martelé. Pour achever de les convaincre, François Hollande a notamment rappelé que lui n'avait pas douté en 2002, et avait appelé à voter pour Jacques Chirac, après la défaite au premier tour de Lionel Jospin.