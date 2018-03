DIRECT VIDÉO - Parti socialiste : suivez le débat entre les 4 candidats

publié le 07/03/2018 à 20:00

Quatre-vingt dix minutes pour convaincre qu'ils sont les plus légitimes à relever le Parti socialiste. Mercredi 7 mars dès 21h, Luc Carvounas, Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel confronteront leurs divergences et tenteront de faire gagner leur ligne politique dans l'émission Parti socialiste, Le Débat, en partenariat avec Le Figaro à suivre en direct sur RTL et LCI. Les 15 et 29 mars, 102.000 adhérents voteront pour désigner le successeur de Jean-Christophe Cambadélis.



Les quatre hommes en compétition, peu connus du grand public, disposeront d'une minute chacun de présentation. Trois grands thèmes seront ensuite évoqués : l'avenir du Parti socialiste pendant 30 minutes puis le modèle économique et écologique et l'Europe et la mondialisation pour une durée de 18 minutes chacun.

Le tirage au sort a déterminé l'ordre de passage des candidats. Luc Carvounas, député du Val-de-Marne partisan de l'alliance de la gauche arc-en-ciel, ouvrira l'émission. Suivront le hollandais Stéphane Le Foll, l'ayraultiste Olivier Faure et le mitterrandien Emmanuel Maurel. Olivier Faure prononcera sa conclusion en premier. Stéphane Le Foll, Emmanuel Maurel et Luc Carvounas enchaîneront.



21h12 - Quid de la parité dans ce débat et plus largement dans la société ?



Emmanuel Maurel plaide pour un binome femme-homme à la tête du Parti socialiste. Luc Carvounas veut, quant à lui, des "sanctions" contre les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les deux sexes. Le gouvernement a annoncé ses mesures dans le domaine, mercredi 7 mars.



21h02 - Pourquoi voulez-vous devenir le futur leader du PS ?



Adhérent du PS depuis 1995, Luc Carvounas dit qu'il a"conservé de François Mitterrand cette fierté d'être socialiste, je veux que la gauche dirige la France."



Stéphane Le Foll, député de la Sarthe, estime que son "engagement est fait de convictions." "J'ai mis mes pas dans ceux de François Mitterrand, Michel Rocard, Lionel Jospin et François Hollande." L'ancien ministre veut "redonner de l'espoir à ceux qui en perdent aujourd'hui."



Olivier Faure appelle, quant à lui, à "se remettre en question de manière radicale, d'avoir un parti qui se réorganise en s'ouvrant aux Français, en faisant confiance à de nouveaux visages." "Face à un Président des riches, il faut un parti pour tous les autres."



Emmanuel Maurel propose enfin "un autre chemin". Il espère que ce Congrès permettra de "tourner la page d'un quinquennat éprouvant, de nos querelles d'hier." Il plaide pour "un socialisme décomplexé", "qui sait pour qui il se bat."



21h00 - Parti socialiste, Le Débat débute maintenant en direct.



20h53 - À moins de dix minutes du coup d'envoi de l'émission, Christophe Pacaud et Marie-Bénédicte Allaire détaillent les enjeux du débat en direct sur RTL.



20h47 - Le plateau de Parti socialiste, Le Débat se remplit. Les quatre candidats disposent de huit soutiens chacun dans le public. Benjamin Sportouch pour RTL, Arlette Chabot pour LCI et Guillaume Roquette pour Le Figaro sont en place pour animer les débats.



Le plateau de "PS Le Débat" Crédit : Antoine Daccord

20h40 - Emmanuel Maurel est sans doute le candidat le moins connu des Français et des militants du Parti socialiste. Député européen, il incarne l'aile la plus à gauche parmi les candidats. Découvrez son interview.



20h35 - Olivier Faure est le président du groupe Nouvelle gauche (31 députés) à l'Assemblée nationale. Un groupe réduit à peau de chagrin depuis les élections législatives de 2017 et le départ de l'Élysée de François Hollande. Olivier Faure est considéré comme le favori de cette élection. Découvrez son interview ici.



20h30 - Stéphane Le Foll est celui qui bénéficie de la plus grande notoriété. Fidèle lieutenant de François Hollande - il a été son ministre de l'Agriculture et le porte-parole du gouvernement - le député de la Sarthe, connu pour son parler cash, estimait sur RTL que le Parti socialiste n'était plus dirigé. Découvrez ici son interview.



20h25 - Les quatre candidats à la tête du PS ont 90 minutes pour convaincre mais aussi pour se faire connaître. Luc Carvounas, qui a pris ses distances avec Manuel Valls dont il fut longtemps l'un des proches, est aujourd'hui partisan d'une alliance arc-en-ciel, autrement dit de la gauche de la gauche. Découvrez ici son interview.



20h24 - Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture de François Hollande, et Emmanuel Maurel, député européen, arrivent à leur tour à TF1.



20h20 - 102.000 adhérents sont appelés à désigner leur futur leader, celui qui succédera à Jean-Christophe Cambadélis, les 15 et 29 mars. Le nouveau premier secrétaire du Parti socialiste sera intronisé au congrès d'Aubervilliers les 8 et 9 avril. Découvrez ici comment est élu le visage du parti à la rose.



20h16 - Découvrez le plateau de l'émission Parti socialiste, Le Débat.



20h11 - Olivier Faure, le favori de cette élection, arrive dans les locaux de TF1. Luc Carvounas, premier candidat à s'être déclaré le suit de près.



20h10 - C'est la première fois que des candidats à la tête d'un parti politique débattent en direct. Pour comprendre comment va s'organiser l'événement diffusé dès 21h en direct sur RTL et LCI et en vidéo sur RTL.fr, cliquez ici.



20h00 - Bonjour et bienvenue à tous dans ce direct pour ne rien rater du débat entre les quatre candidats au poste de premier secrétaire du Parti socialiste : Luc Carvounas, Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel.