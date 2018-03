Débat du PS : la parité, sujet consensuel pour les 4 candidats

Luc Carvounas, Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel se disputent la tête du PS

publié le 08/03/2018 à 00:26

Que doit faire le Parti socialiste pour garantir l'égalité femmes-hommes ? Alors qu'il n'y a aucune femme présente parmi les quatre candidats à la tête du parti, Emmanuel Maurel propose une direction en binôme. "Il ne faut pas être injuste avec le PS, nous sommes le parti qui a imposé la parité", a-t-il ajouté. Les quatre candidats se sont tous prononcés en faveur de la parité lors du débat RTL, Le Figaro et LCI mercredi 7 mars.



Olivier Faure plaide pour une "parité réelle". Il regrette que lors de la composition d'un gouvernement, "on choisi(sse) les femmes qui vont simplement compléter et avoir les postes subsidiaires". Il souhaite que dans l'exécutif, les "femmes puissent assumer les responsabilités à égalité avec les hommes".

Il faut la parité "dans les instances du parti", plaide Stéphane Le Foll. L'ancien ministre de l'Agriculture veut une parité "avec le souci des responsabilités" et pas seulement une parité en nombre.

Luc Carvounas avait déjà "introduit les questions de parité dans (son) conseil municipal". "Demain, si je suis premier secrétaire, ce que j'ai porté comme élu local, je le ferai évidemment" pour le Parti socialiste.

S'engager pour l'égalité salariale

Sur la question de l'égalité salariale, Emmanuel Maurel souhaite que le PS soit "résolument engagé". Olivier Faure assure également que "les femmes doivent être enfin traitées à égalité avec les hommes".

Il faut des sanctions financières pour les entreprises qui ne respectent pas la loi Luc Carvounas Partager la citation





"L'égalité femme-homme sur les salaires est un sujet qui doit nous alerter", soutient Luc Carvounas. Il appelle à "des sanctions financières pour les entreprises qui ne respectent pas la loi". Le gouvernement d'Édouard Philippe a annoncé des mesures en ce sens mercredi 7 mars.



Stéphane Le Foll appelle à se mobiliser pour l'enjeu des violences faites aux femmes. Il souhaite également que le PS se rapproche d'associations pour éviter que des agressions sexuelles, comme celles qui ont eu lieu au sein du Mouvement des jeunes socialistes, ne se reproduisent. "Il faut que la parole se libère", a-t-il assuré.