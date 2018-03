publié le 07/03/2018 à 22:11

Quelle ligne politique pour le Parti socialiste ? Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel s'affrontent en direct sur RTL et LCI en partenariat avec Le Figaro à l'occasion du débat avant le premier tour du vote pour désigner le premier secrétaire du PS. Interrogé son positionnement vis-à-vis de l'exécutif, Emmanuel Maurel a plaidé pour une "opposition frontale".



"Il s'attaque à la fois à nos services publics et à notre modèle social (…) ceux qui pensaient qu'Emmanuel Macron était et de droite et de gauche, ils ont la réponse : il est et de droite et de droite. On augmente la CSG pour les retraités et on supprime l'ISF (…) On attaque ce qui est la singularité de la France, c’est-à-dire l'égalité", a tout d'abord énuméré Emmanuel Maurel. "Je pense qu'il n'a jamais été de gauche ou alors peut être quand il était lycéen et qu'il faisait du théâtre. Mais je pense que ça fait longtemps qu'il n'est plus de gauche", a-t-il ajouté pour enfoncer le clou.

Mais le député européen ne s'est pas arrêté là. "Entre nous, on aurait peut-être dû s'en douter plutôt que de lui donner systématiquement des responsabilités de plus en plus importantes. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est aussi notre créature", a-t-il attaqué, avant de conclure : "Nous lui avons fait la courte échelle et aujourd'hui, on s'en mord les doigts."