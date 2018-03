publié le 07/03/2018 à 23:12

Quatre candidats pour un seul poste. Luc Carvounas, Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel s'affrontent dans l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste, qui aura lieu les 15 et 29 mars prochains.



Égalité femmes-hommes, exercice du pouvoir, avenir du Parti socialiste, laïcité, SNCF... Les quatre hommes ont débattu mercredi 7 mars sur RTL, Le Figaro et LCI pour défendre leur vision politique et leur projet pour le parti, en quête d'un nouveau souffle après la lourde défaite de leur candidat Benoît Hamon à l'élection présidentielle de mai 2017. 77% des Français ont d'ailleurs une "mauvaise image" du PS, selon un sondage Harris Interactive révélé mardi 6 mars pour RTL, Le Figaro et LCI.

À l'issue de ce débat qui aura duré plus d'une heure et demi, lequel des quatre candidats vous a le plus convaincu ?