publié le 07/03/2018 à 22:23

Luc Carvounas, Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Emmanuel Maurel croisent le fer, mercredi 7 mars sur LCI et RTL, pour convaincre les militants socialistes qu'ils sont à même de reprendre un PS bien mal en point. En effet, après le naufrage de la présidentielle et la déroute des législatives, le Parti à la rose ne semble plus être qu'un tas d'épines. Pour preuve, 77% des Français ont une "mauvaise image" du PS, selon un sondage Harris Interactive révélé mardi 6 mars pour RTL, Le Figaro et LCI.



À l'heure du bilan, chacun des candidats croit connaître la raison qui a mené le bateau socialiste vers le récif. Élu à la faveur de l'espoir qu'il a suscité chez les Français, François Hollande a déçu les électeurs, notamment en proposant la déchéance de la nationalité et les nombreux recours au 49.3, estime Emmanuel Maurel. Une réplique qui n'a pas manqué d’horripiler Luc Carvounas, très proche Manuel Valls, artisan de la mise en œuvre de la motion de censure.

Interrogé sur sa proximité avec l'ancien Premier ministre, Luc Cavournas fulmine : "J'en ai un peu marre qu'on me ramène à chaque fois à ça". Et le député de la 9e circonscription du Val-de-Marne d'assurer qu'il a pris ses distances avec le maire d'Évry, à qui il n'a plus parlé depuis un an. Mais l'aspirant au poste de premier secrétaire du PS ne renie pas son passé pour autant : "Je ne regrette rien, il faut faire un devoir d'inventaire, mais tout n'est pas à jeter." Et de conclure avec force : "Quand on a moins de 9% de chômage et 2% de croissance, c'est grâce au travail qu'on a fait aux côté de Valls et Hollande".