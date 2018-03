publié le 05/03/2018 à 07:16

Les quatre candidats au poste de premier secrétaire du Parti socialiste débattront, mercredi 7 mars à 21 heures sur RTL et sur LCI (en partenariat avec Le Figaro). Vous l'imaginez, ce rendez-vous a été pensé et discuté dans les moindres détails. Pour la petite histoire, les candidats débattront autour d'une simple table. Pas de pupitre - une demande express de leur part -, histoire de ne pas avoir l'air de singer les débats des primaires l'an dernier. Ni les fiches ni les téléphones n'ont été interdits.



Trente-deux personnes exactement se tiendront dans le public : en partie des soutiens choisis par des candidats, et puis bien sûr quelques caciques du Parti socialiste.



Les candidats seront invités à s'exprimer chacun à leur tour face caméra, une minute trente en guise d'introduction, dans un ordre choisi par eux, allant de Luc Carvounas à Emmanuel Maurel. Même chose pour la conclusion - un poil plus courte (une minute), dans un autre ordre bien sûr.

Un détail visuel d'importance : les candidats ont accepté que soient tournés des plans de coupe. Autrement dit, il leur faudra faire constamment attention à leur façon de se tenir. Les plans de coupe sont parfois redoutables.

Souvenez-vous pendant la présidentielle : ces fameux plans avaient été réintroduits pendant le débat de l'entre-deux tours pour la première fois depuis 1974. On se souvient de Marine Le Pen relisant ses fiches discrètement face à Emmanuel Macron.

Trois thèmes de fond

Enfin sur le fond, trois grands thèmes ont été définis en concertation avec les candidats. D'abord "l'exercice du pouvoir", sur une demi-heure. Ce sera l'occasion d'évoquer la question des alliances possibles entre le PS et la France insoumise ou La République En Marche, ou encore la question de l'opportunité d'une primaire en vue de la prochaine présidentielle.



Deuxième thème (il est vaste) : "Quel modèle de développement ?" pour la France. Et pour finir : "L'Europe et la mondialisation".