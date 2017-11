publié le 30/11/2017 à 11:16

Luc Carvounas a mis fin à un secret de polichinelle. Invité des 4 Vérités sur France 2, le député du Val-de-Marne a annoncé sa candidature à la tête du Parti socialiste jeudi 30 novembre. Il devient ainsi le premier candidat déclaré à la succession de Jean-Christophe Cambadélis, l'élection aura lieu en mars 2018.



À l'heure où le parti à la rose tente de se reconstruire, il se lance dans la bataille avec un message : "Rassembler tout le monde dans la même maison". "Je souhaite être candidat pour emmener avec moi, rassembler une équipe de femmes et d'hommes, de visages nouveaux, proposer un projet clair aux militants, aux Français et faire en sorte que ce congrès qui nous attend, le congrès du mois de mars soit le congrès du commencement", a déclaré Luc Carvounas, qui "va faire des propositions" et "tout mettre sur la table". Cet ancien proche de Manuel Valls organise sa première réunion publique dans la soirée du 30 novembre à Alfortville, commune dont il a été maire.

Trois voire quatre ans nous séparent en effet des prochaines élections intermédiaires. "D'ici-là, je ne veux plus qu'un socialiste ait honte de dire qu'il est socialiste. Il faut leur redonner de la fierté", assurait l'élu francilien à RTL.fr au début du mois d'octobre.

Le Foll et Vallaud-Belkacem prêts à dégainer ?

Parmi les autres candidats potentiels figurent l'ancien ministre de l'Agriculture et proche de François Hollande Stéphane Le Foll et l'ancienne ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem.



Invité de Public Sénat jeudi 30 novembre, Michel Sapin, proche de l'ancien chef de l'État, a assuré qu'il "n'appartient pas" à François Hollande "de décider de qui sera à la tête du PS" et "personne" parmi les candidats déclarés ou potentiels "n'a la préférence" de l'ancien Président.



Le calendrier et les modalités du Congrès devraient être entérinés par le Conseil national du PS le 9 décembre, ce qui lancera véritablement les opérations.