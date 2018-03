publié le 02/03/2018 à 07:10

Le Parti socialiste aura un nouveau premier secrétaire les 7 et 8 avril. Il s'agit des dates du congrès du parti qui se tiendra à Aubervilliers. D'ici là, les adhérents devront choisir leur chef entre quatre candidats : Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel. Ils s'affronteront le 7 mars, lors d'un débat organisé par RTL, Le Figaro et LCI de 21h à 22h30.



L'enjeu est de taille pour le Parti socialiste qui peine à exister dans le paysage politique depuis la défaite de Benoît Hamon à l'élection présidentielle et l'élection d'Emmanuel Macron.

Dans un texte écrit avec une quarantaine de fédérations socialistes, Emmanuel Grégoire, le premier secrétaire de la fédération parisienne, estime qu'un "long travail commence, empreint d'humilité, de sérieux et il ne sera pas acceptable que ce travail soit gâché par les vieux démons de la gauche, ceux qui exposent notre famille à des guerres d'ego où priment les ambitions individuelles au détriment des convictions et de la cohérence des idées". Le scrutin aura quant à lui lieu les 15 et 29 mars où 102.000 adhérents sont invités à voter, selon l'AFP.

Des militants départageront 4 motions

Chaque candidat a déposé une motion dans laquelle il détaille sa vision pour le Parti socialiste, le 27 janvier dernier. Elles sont consultables par les adhérents sur le site du parti politique. Le 15 mars, les militants pourront justement voter pour ces motions.



"Les statuts du parti prévoient qu’une journée de débat est organisée dans chaque fédération avant cette date", précise Le Monde. C'est lors de ce vote que la composition de la direction du parti est décidée. "Chaque motion sera représentée dans les instances du parti proportionnellement au score obtenu ce jour-là", ajoute le journal.



Qui peut voter ? Les militants inscrits avant le 31 décembre 2017. Auparavant, ils devaient être inscrits depuis une durée minimale de six mois. À noter que "les anciens adhérents qui ont quitté le Parti socialiste à partir de 2015 pourront participer en ne réglant que la cotisation pour 2018 et non les années précédentes non payées".

Vote le 29 mars

Le 29 mars, après voir désigné une motion, les militants sont une nouvelle fois appelés à voter pour élire le premier secrétaire du parti. "Ils doivent départager les premiers signataires des deux motions arrivées en tête lors du vote du 15 mars", indique Le Monde. C'est aussi lors de cette journée que les patrons des fédérations PS locaux sont élus.



C'est lors des 7 et 8 avril, au congrès du Parti socialiste, que le nom du nouveau secrétaire sera annoncé. Dans la foulée, les instances nationales du parti seront aussi désignées.