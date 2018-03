Le PS doit être "le parti de tous les jours de la vie", selon Emmanuel Maurel

publié le 04/03/2018 à 19:08

La défaite du Parti socialiste est le résultat d'un "vote-sanction", selon Emmanuel Maurel. Le candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste a un regard critique sur le précédent quinquennat : "Pour nombre de nos compatriotes de gauche, ce quinquennat a représenté une perte des repères spectaculaire. Pacte de responsabilité, loi travail, déchéance de nationalité : les Français ne se sont pas reconnus dans ce que nous avons fait, et finalement ne nous reconnaissent plus".



Emmanuel Maurel estime que le parti doit "redevenir le parti du mouvement et reprendre

l’offensive, pour construire un nouveau rapport de forces sur le terrain social et dans les institutions nationales et locales de la République". Afin d'y parvenir, le Parti socialiste doit se réconcilier avec l’ensemble des acteurs sociaux de terrain, avec les syndicats, les ONG, le monde de la culture".

Plus précisément, le député européen souhaite que le parti soit celui "de tous les jours de la vie (...) Parce que nous continuons à croire en l’actualité du message socialiste. Parce que, sur le terrain, des milliers de militants et d’élu-e-s continuent d’agir sans rien renier de

nos principes communs", peut-on lire dans son texte d'orientation.

Contre Macron et Le Pen

Emmanuel Maurel s'oppose frontalement à Emmanuel Macron et au gouvernement d'Édouard Philippe. "Le Parti socialiste doit affirmer sans ambiguïté sa place dans

le contexte national issu des élections. Nous sommes un parti d’opposition et pas la force supplétive d’une majorité clairement marquée à droite".



Et d'ajouter : "Les six premiers mois du quinquennat ont démontré de manière éclatante qu’on ne peut pas être socialiste 'et en même temps' dans la complaisance à l’égard de Macron". Pas de doute donc : "Le cap a été donné, il ne changera pas. Économiquement, idéologiquement, politiquement, Emmanuel Macron est le Président des riches".



Pas question non plus de laisser le champ libre au Front national. "Nous n’accepterons jamais de laisser le champ libre au Front national dans l’électorat populaire. Notre objectif prioritaire, c’est de renouer avec le corps central de la société (les ouvriers

et les employés du public comme du privé) et la jeunesse, l’avenir de notre pays. Cela suppose de ne rien ignorer de ses aspirations et de ses préoccupations quotidiennes", détaille-t-il dans sa motion.

"Écosocialisme" et "combat social"

Emmanuel Maurel prône un "écosocialisme". "Le réchauffement s’accélère. La biodiversité se réduit. La pollution des océans, de l’eau, de l’air et des sols ont atteint un seuil plus qu’alarmant au point de menacer la santé, l’avenir de la planète et de l’humanité", explique le député européen avant de poursuivre : "La solution ne pourra venir que de la mise sous contrôle des puissances économiques et financières qui en voulant faire la loi du monde

provoquent son chaos".



Le socialiste estime que "la solution ne pourra venir que de la transformation de notre société consumériste et productiviste en une société plus sobre et mieux intégrée à son environnement écologique".





Le "combat social et le combat écologique en devenant pleinement écosocialistes (...) Nous ne nous conformerons pas à la COP21 en laissant la main invisible du marché autoréguler la production d’hydrocarbures et faire spontanément émerger leur contrepartie en énergies

renouvelables. Il est vital pour la collectivité de se réapproprier ces secteurs et de les soumettre à l’intérêt général".

Lutter "fermement" contre la précarisation

En partant du constat que "les Français attendent de nouvelles perspectives sur leur

pouvoir d’achat, sur la sécurité sociale, la protection de l’emploi et la démocratie dans l’entreprise", Emmanuel Maurel s'engage à organiser une "riposte ferme à la précarisation et l’atomisation sociale dont usent et abusent les entreprises 'innovantes' et

'disruptives' du monde merveilleux de l’ubérisation".



Selon lui, il faut "rééquilibrer le rapport de force entre salariés et employeurs,

le partage capital-travail, l’articulation entre la loi et le contrat, tout cela fait partie de nos missions - d’autant plus que l’émiettement du travail et la segmentation des processus

de production ont considérablement affaibli le salariat et que le pouvoir actuel mène une offensive historique contre les droits collectifs".



Il propose ainsi que "la loi confère aux travailleurs des plateformes le statut salarié à partir d’un certain niveau de chiffre d’affaires ou sur la base de tout autre critère de subordination

économique. Il faudra rétablir la hiérarchie des normes et le principe de faveur, mais aussi (à nouveau) prendre en compte la pénibilité au travail, soigner les maladies liées à l’épuisement professionnel, interdire les 'licenciements boursiers'"

L'Europe "un espace de paix"

En matière d'Europe, afin de "limiter une concurrence délétère entre salariés européens, livrée au nom de la 'liberté de prestation de services', il convient aussi de faire du travail détaché une exception. Enfin, nous défendons l’idée que les représentants des salariés

siègent dans les conseils d’administration et que, plus largement, le pouvoir salarié puisse aller jusqu’à l’autogestion".



L'eurodéputé indique dans son texte d'orientation que "si l’Europe continue de s’abandonner au dumping fiscal, au moins-disant social, si elle continue de tourner le dos à



ses valeurs, elle s’exposera à la dislocation. Il faut revenir à l’ambition initiale de l’Europe : celle d’un espace de paix, de solidarité, de prospérité et de protection pour tous".



"Une première étape serait l’organisation d’une conférence européenne de toutes les gauches qui restent attachées à une Europe au service des peuples. Elle pourrait s’adosser sur des rassemblements régionaux communs à plusieurs pays frontaliers qui enverraient des délégués à cette Conférence continentale", écrit Emmanuel Maurel.