MINUTE PAR MINUTE - Le candidat de la France Insoumise tient un double meeting dimanche 5 février. En chair et en os à Lyon et son double virtuel, aux Docks de Paris.

> EN DIRECT - Suivez le double meeting de Jean-Luc Mélechon Crédit Image : JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Après plus de 10.000 personnes samedi au meeting lyonnais d'Emmanuel Macron, porté par des sondages très flatteurs, Jean-Luc Mélenchon table sur une démonstration de force au moins aussi imposante, voire plus, pour sortir du passage à vide qu'il traverse depuis que le "frondeur" Benoît Hamon a été désigné candidat du Parti socialiste. "Une première mondiale", n'a-t-il cessé de claironner ces dernières semaines. Une projection holographique de lui-même à Paris en direct pendant son meeting lyonnais.



Et alors que le Front national annonce entre 4 et 10.000 personnes au meeting de Marine Le Pen dimanche à 15h00, le député européen a déjà annoncé 10.000 personnes à 14h00 réparties sur les deux villes, auxquelles s'ajouteront ceux qui seront postés devant des écrans géants à l'extérieur des salles.



Premier Youtubeur politique français, salué par les internautes du forum 18/25 ans de Jeuxvideo.Com, Jean-Luc Mélenchon continue de creuser le sillon technophile qui lui offre une résonance particulière dans l’arène politique hexagonale depuis cet automne.

Suivez le meeting de Jean-Luc Mélenchon en direct

14h54 - La paix, le changement climatique ou encore le partage des richesses sont parmi les principaux défis cités par le candidat de la France insoumise



14h50 - "Où sont leurs programmes ? (...) Expliquez-nous !", a lancé M. Mélenchon, s'adressant sans aucun doute à Emmanuel Macron notamment, qui n'a pas encore dévoilé l'intégralité de son programme. "Ce ne sont pas des programmes mais des mesures, avec aucune cohérence", a-t-il taclé.



14h46 - Regardez le moment où l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon fait son apparition à Paris

Et voilà Jean-Luc Mélenchon en chair et en os à Lyon, et en hologramme à Paris #JLMHologramme @LCI pic.twitter.com/qBAJbVg9yD — Yohan Roblin (@yohanroblin) 5 février 2017

14h40 - "C'est une extraordinaire démonstration de force que vous êtes en train de faire", a lancé Jean-Luc Mélenchon, après avoir officiellement lancé son double meeting.. Arrivé à Lyon, il a, en un claquement de doigt, annoncé sa présence par hologramme à Aubervilliers.





14h33 - Le candidat de la France insoumise est arrivé physiquement dans le centre Eurexpo à Lyon, avec 35 minutes de retard. Il est acclamé par les milliers de personnes qui ont fait le déplacement



14h32 - 12.000 personnes à Lyon, selon les organisateurs



14h30 - 6.000 personnes à Aubervilliers, selon l'animatrice de la France insoumise

14h27 - Le thème de cette réunion : "Les frontières de l'humanité". La mer, l'espace et le monde numérique vont être abordés



14h22 - "Des centaines et des centaines de mètres de gens qui font encore la queue dehors", a indiqué une animatrice de la France insoumise, présente à Aubervilliers.



14h18 - Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, est arrivé dans la salle. "Il est venu le temps des hologrammes", a-t-il lancé.



14h12 - Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore arrivé. Le public continue de faire la queue dehors aux Docks de Paris

Au meeting de JLM aux Docks d Aubervilliers. Salle pleine. Des gens dehors font encore la queue ! #JLMHologramme pic.twitter.com/rMzHTk6faW — FDGauche d'Asnières (@FDGAsnieres) February 5, 2017

13h55 - À Lyon, Jean-Luc Mélenchon fait salle comble dans le centre Eurexpo

13h50 - La foule est présente à Aubervilliers pour assister au meeting de l'hologramme du candidat de la France insoumise.

A perte de vue ... tant d'engagement fait plaisir à voir. Bravo !! #JLMHologramme #Aubervilliers pic.twitter.com/hCsoplxeKI — Raquel Garrido (@RaquelGarridoPG) 5 février 2017

13h45 - Coup d'envoi du meeting à 14 heures, simultanément à Lyon et à Paris donc. Jean-Luc Mélenchon est le premier homme politique à tenir un meeting en hologramme. Cela fait-il de lui le candidat le plus moderne ?