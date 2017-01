Le vainqueur de la primaire de la gauche veut proposer à Jean-Luc Mélenchon de "construire une majorité gouvernementale cohérente". Mais sont-ils politiquement compatibles ?

Crédit : AFP Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon

par Léa Stassinet publié le 31/01/2017 à 13:04

À peine choisi pour représenter le Parti socialiste à l'élection présidentielle, Benoît Hamon veut rassembler "la gauche et les écologistes". Dès l'annonce des résultats dimanche 29 janvier, l'élu des Yvelines a proposé à Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidence de la République, et à Jean-Luc Mélenchon de "construire une majorité gouvernementale sociale, économique et démocratique".



Invité de BFMTV lundi 30 janvier, Yannick Jadot a affirmé qu'il ne se retirerai pas pour laisser la place à Benoît Hamon. "Ce n'est pas le sujet", a expliqué le candidat écologiste. Pour Yannick Jadot, Benoît Hamon "doit s'émanciper du PS". Il se dit d'ailleurs prêt à le rencontrer "mais sur de la clarté et de la cohérence". Et de saluer la "très belle campagne" du vainqueur de la primaire de la gauche.



De son côté, lorsque le sujet avait été évoqué durant l'entre-deux tours, Jean-Luc Mélenchon n'avait pas été très réceptif. "Je ne transigerai pas sur le programme. On n’est pas dans un congrès du PS", avait expliqué le candidat de la France insoumise sur France 2. Mais après la victoire de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon s'est d'abord satisfait de l'échec de Manuel Valls. Puis dans un second temps, le candidat a dit avoir apprécié que Benoît Hamon ait "chanté des paroles si proches des nôtres". De là à envisager une possible alliance entre les deux ? Pas si sûr. À la fin de son message, Jean-Luc Mélenchon, parle bien de sa candidature personnelle et de rien d'autre.



Mais le rapprochement entre le candidat du Parti socialiste et celui de la France insoumise est-il réellement possible ? Si ce n'est pas encore d'actualité, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon s'accordent sur un certain nombre de propositions.