publié le 05/02/2017 à 07:00

Jean-Luc Mélenchon est-il en train de révolutionner cette élection présidentielle ? Le jour J est arrivé pour le candidat de la France insoumise qui va tenir un meeting, ce dimanche 5 février, au même moment à Lyon et à Paris. Comment ? Grâce à un hologramme. Il sera physiquement présent dans la première ville, afin de contrer sur le terrain Marine Le Pen et Emmanuel Macron, également en meeting à Paris.



Le thème abordé ce dimanche est celui de la conquête de l'espace et les frontières de l'Humanité. Une réponse au "symbole du rejet" des "idées de haine" portées par Marine Le Pen, comme le précise l'équipe du candidat. L'utilisation de la technique de l'hologramme vient renforcer une stratégie de communication bien rodée, centrée sur l'utilisation de plateformes comme YouTube. Jean-Luc Mélenchon est-il celui qui a réussi à s'emparer le mieux des outils technologiques ?

Mélenchon version hologramme

"Le 5 février, je vais faire une première mondiale. Je vais me dédoubler", annonçait en toute simplicité Jean-Luc Mélenchon, le 12 janvier dernier. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 25 janvier dernier, l'équipe du candidat à l'élection présidentielle a précisé les détails de ce meeting. Jean-Luc Mélenchon sera donc en chair et en os à Lyon et sa version virtuelle, à Paris. Bastien Lachaud, le responsable des événements de sa campagne, affirme : "Ce sera le même, avec la même taille, la même couleur, au cheveu près et il pourra se déplacer normalement dans la salle".

La directrice de la communication du candidat, Sophia Chikirou, souligne le "défi" que représente ce meeting, tout en assurant que tout ceci n'a rien d'un "gadget de communication". Il s'agit d'"un symbole politique assez fort" et une "volonté claire d'innover". Au total, Jean-Luc Mélenchon parlera devant 10.000 personnes, pour un coût estimé par son équipe à 250.000 euros. "On va faire un discours très positif, déconnecté de la tambouille politicienne, donner un peu d'oxygène aux gens", a expliqué à l'AFP Manuel Bompard, son directeur de campagne.

Mélenchon version youtubeur

Avec plus de 195.000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Jean-Luc Mélenchon est le politique le plus suivi sur cette plateforme. "Cette popularité, il la doit en bonne partie à une bonne compréhension des codes de la plateforme, analyse le vidéaste MisterJDay (550.000 abonnés) dans une longue vidéo consacrée à la présence des élus sur YouTube et publiée fin novembre, citée par Le Monde. 'Il a bien compris les codes des youtubeurs : remercier pour les “likes”, demander aux gens de s’abonner… ', estime-t-il"



Le candidat de la France insoumise mêle habilement le discours militant mais aussi les coulisses de la campagne. Dans un entretien au Figaro, Sophia Chikirou explique qu'il "s'agit de donner à voir la cohérence générale de la campagne et du projet de révolution citoyenne que nous portons, et aussi de montrer de nouveaux visages autour du candidat". Jean-Luc Mélenchon mise judicieusement sur le côté participatif de YouTube.



"L'idée c'est qu'il faut donner de la force à l'implication du plus grand nombre possible de citoyens et des citoyennes qui nous entourent (…) En nous regardant, pensez que vous êtes autour de cette table et que tel est l'esprit de campagne. Vous êtes vous-mêmes un comité de campagne, vous-mêmes, vos voisins, votre famille, en état de convaincre et de porter auprès des autres la parole que nous nous efforçons de diffuser tous ensemble", indique Jean-Luc Mélenchon au Figaro.

Mélenchon, version jeux vidéo

Le candidat à l'élection présidentielle s'est rendu à l'École nationale du jeu et des médias interactifs et numérique, le 27 janvier dernier. "Sur le plan du fonctionnement pédagogique, ça valide tellement de thèses", analyse l'ancien enseignant, ravi de trouver parmi les étudiants d'anciens littéraires. Il cite "la sortie du chacun pour soi, l'esprit philosophique, la pédagogie inductive", comme le raconte l'AFP. "Cette technique libère tellement de choses, quand vous êtes dans le jeu, c'est toutes les émotions en même temps", s'émerveille-t-il.



Il juge ainsi le monde des jeux vidéo "fascinant" : "La culture accumulée" pour concevoir un jeu, "le moment où l'on crée", artistique, et "la technique" pour faire exister le reste, développe-t-il. "C'est la première fois qu'un politique prend vraiment le temps" quand il visite l'école, s'amuse le jeune directeur artistique : "Valls, quand il est passé, il s'en fichait complètement".

Jean-Luc Mélenchon, lors de sa visite à l'école Ecole Nationale du Jeu et des Medias Interactifs et Numeriques

Mélenchon version quinoa

En marge de la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon partage sur un blog sa passion pour le quinoa. Le candidat s'est surtout servi de ce prétexte pour faire un lien avec l'enjeu de 2017. "Ce n’est pas le quinoa le sujet. Il vaudrait mieux d’ailleurs que le quinoa ne soit pas trop vite ni trop fort demandé par les consommateurs des pays riches. Car sinon, l’envolée du prix de ce végétal, s’il profiterait aux paysans qui le cultivent, mettrait le quinoa hors de portée des paysans qui le mangent sur place", peut-on lire.



Il ajoute : "Notre campagne électorale doit donc être l’occasion de faire prendre conscience et de préparer la mobilisation citoyenne qui devra accompagner le moment venu la mise en œuvre de ce programme. Il faut donc parvenir à installer ces questions dans le paysage en forçant la paresse intellectuelle et les mécanismes auto-bloquants de la sphère médiatique profondément enfermée dans les préjugés productivistes. C’est ce que j’appelle faire une campagne instructive".