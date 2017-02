VIDÉO - L'hologramme du candidat de la France Insoumise est apparu sur la scène des Docks de Paris à Aubervilliers, tandis qu'il tenait son meeting à Lyon.

publié le 05/02/2017

L’innovation technologique était peut-être aussi attendue que le discours. Tenant un meeting en chair et en os à Lyon ce dimanche 5 février, le double virtuel du candidat de la France Insoumise est apparu de façon quasi-synchronisée à Aubervilliers aux Docks de Paris en banlieue parisienne. Une première dans la vie politique française.



À 14 heures, soit une demie-heure avant le début de ce show politique d'un goût nouveau, Jean-Luc Mélenchon et son équipe revendiquaient déjà plus de 10.000 personnes réparties entre les deux villes, auxquelles il faudra ajouter le public devant des écrans géants à l’extérieur des salles et les personnes qui suivent l'événement sur internet.



Le dispositif holographique, voulu par le candidat mordu de nouvelles technologies et très présent notamment sur YouTube, a été préparé par l'entreprise "Adrénaline", pour un coût estimé par l'équipe de Jean-Luc Mélenchon entre 30 à 40.000 euros. Au même moment, la présidente du Front national, Marine Le Pen tient également son meeting à Lyon.

