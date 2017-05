Débat présidentielle 2017 : Pascal Praud n'a "vu qu'une équipe sur le terrain"

et Loïc Farge

Mercredi 3 mai, Pascal Praud nous annonçait qu'il regarderait le match entre Monaco et la Juventus de Turin avec les commentaires du débat Macron-Le Pen. Verdict ? "Ah il n'y a pas de match, je n'ai vu qu'une équipe sur le terrain", constate-t-il en se mettant dans la peau d'un commentateur sportif. "Intelligence, efficacité, expérience du haut niveau, les buts marqués au bon moment : ah il y avait une classe d'écart dans ce face-à-face !", poursuit le journaliste.



"Évidemment, les puristes regretteront l'absence de beau jeu, l'action dont on reparle trente ans plus tard, l'exploit personnel", confie-t-il. "Je suis un peu déçu pour tout vous dire du niveau de la rencontre, mais il faut être deux pour réaliser un match qui entre dans la légende", concède Pascal Praud.

"Quand il y a trop de différence entre deux adversaires, le plus faible tire vers le bas", analyse-t-il. "Et vous, c'était comment ? Je vous avoue que j'écoutais d'un œil distrait, je suis amoureux de la Vieille Dame de Turin. Et je crois que c'est plié, il n'y aura pas de surprise au match retour", conclut le journaliste.