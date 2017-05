Débat présidentielle 2017 : qui de Le Pen et de Macron a suscité le plus d'émotions ?

publié le 04/05/2017 à 08:24

C'est peut-être la nouvelle façon de sonder les téléspectateurs : savoir vraiment ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. On pourrait appeler ça le "suffrage émotionnel". Le publicitaire Franck Tapiro, à l'origine de cette expérimentation rééditée à l'occasion du débat télévisé d'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, a dévoilé jeudi 4 mai sur RTL les résultats de cette enquête pas comme les autres.



"On peut remporter le suffrage émotionnel et ne pas remporter l'élection quand même", prévient-il, qui rappelle que c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait emporté lors du dernier débat "au sens de la production de l'émotion". Il fait remarquer que les émotions peuvent être positives ou négatives. "Dans certains cas, comme Marine Le Pen, les émotions négatives ne sont pas forcément négatives pour elle". Franck Tapiro compare souvent la candidate du FN à Dark Vador, le personnage phare de la saga Star Wars "qui se nourrit de la colère, de la peur et de la haine : c'est positif pour elle".

"Même si Marine Le Pen arrive en tête de la production d'émotions, il y a 15% d'émotions négatives en plus par rapport à Emmanuel Macron qui, lui, produit 5% d'émotions positives par rapport à elle", poursuit-il.