"Ce soir, ce sera RTL pour le débat et la télé pour le foot", dit Pascal Praud

publié le 03/05/2017 à 10:27

"Ce soir (mercredi 3 mai), je ne supporterai pas la Vieille Dame, puisque c'est ainsi que l'on appelle la Juventus de Turin", avertit Pascal Praud. "Ce soir je regarderai l'AS Monaco en demi-finale de Ligue des champions. Et figurez-vous que le commentaire sera assuré par Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux envoyés spéciaux de la présidentielle", s'amuse-t-il.



"J'écouterai le débat sur RTL et je brancherai la télé pour voir le foot. Ce soir il y a match dans le match", poursuit le journaliste, pour qui ce sera le septième débat. "En 1974, Emmanuel Macron avait moins 3 ans. Alain Duhamel avait plus 34 ; il animait ce premier face-à-face de l'entre-deux tours. Marine Le Pen finissait son CP", lance Pascal Praud.

"Nous sommes tous des enfants de la télé, et ce rituel réveille nos mémoires : Giscard, Mitterrand, Chirac sont des hommes du mois de mai, comme Merckx, Hinault ou Fignon appartiennent au mois de juillet", argue-t-il. "Allez Monaco, et vive Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn !", conclut-il.