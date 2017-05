publié le 04/05/2017 à 08:05

Face-à-face plus que tendu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Entre invectives et vociférations, les deux candidats se sont livrés à une lutte sans merci mercredi 3 mai. C'était un débat d'abord épuisant, navrant et consternant. C'était clairement un match de catch, avec dans le rôle du "bulldozer" Marine Le Pen. Ce débat, la candidate du Front national l'a tiré vers le bas. Parce qu'elle n'avait qu'une idée en tête : démolir son adversaire. Le programme, les propositions, ce n'était pas son sujet.



Son sujet c'était de pourrir le match, faire perdre ses nerfs à Emmanuel Macron. Elle lui a fait le coup du "candidat du passif", le candidat du bilan de François Hollande, mais aussi des trente dernières années. Elle s'est enfermée dans son duel avec Emmanuel Macron. En fin de compte, elle est tombée dans la caricature, dans la provocation et dans l'agressivité. On était loin de la dédiabolisation qu'elle a essayé de mettre en oeuvre.

Le pire, c'est qu'elle s'est montrée approximative et incompétente. Confondre Alstom et SFR quand on se destine à la présidence de la République, ce n'est pas sérieux. Comme ce n'était pas sérieux sur les retraites, sur l'euro, sur le financement de toutes ses promesses sociales. Il y a eu beaucoup de flottement. Elle a montré ses limites, parce qu'elle n'a pas de recettes, pas de solution.

Ce n'est pas sérieux compte tenu des enjeux. En réalité Marine Le Pen s'est comportée mercredi soir comme une opposante, et pas comme quelqu'un qui aspire à la fonction présidentielle.