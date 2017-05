Emmanuel Macron toujours largement en tête devant Marine Le Pen

publié le 01/05/2017 à 20:14

À six jours du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron continue sa course en tête. L'ancien ministre de l'Économie demeure le grand favori du scrutin. Selon un sondage Kantar Sofres-OnePoint pour LCI et Le Figaro, le candidat reçoit 59% des intentions de vote, contre 41% pour Marine Le Pen.



Un chiffre en légère baisse, de deux points, par rapport à la précédente enquête réalisée avant le premier tour de la présidentielle. "Comme les pronostics lui étaient déjà favorables avant le premier tour, on aurait pu penser qu'en arrivant en tête le 23 avril il bénéficierait d'un coup de booster, mais rien de tel ne s'est produit", observe Emmanuel Rivière, directeur général France de Kantar Public, dans les colonnes du Figaro.

Les Insoumis se tournent vers Macron

Un écart important qu'Emmanuel Macron doit notamment aux reports de voix, largement en sa faveur. Ainsi, si Jean-Luc Mélenchon a toujours refusé de donner une consigne de vote en vue du second tour, ses électeurs se tournent majoritairement vers l'ancien pensionnaire de Bercy. Ainsi 52% ont choisi Emmanuel Macron, 31% ont opté pour l'abstention, ou le vote blanc et enfin 17% ont décidé de glisser un bulletin Marine Le Pen dimanche 7 mai.

Des chiffres encore plus notables chez les électeurs de Benoît Hamon, qui est arrivé en cinquième position au soir du premier tour, alors que 73% voteront pour le leader "En Marche !".

Marine Le Pen grapille des voix à droite

Si les électeurs de François Fillon vont majoritairement voter en faveur d'Emmanuel Macron, la présidente frontiste peut se vanter de récupérer 29% des électeurs républicains alors que 22% refusent de choisir entre les deux candidats finalistes.



En revanche, les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan devraient majoritairement écouter leur leader politique. Le président de Debout La France, qui s'est rallié derrière la présidente frontiste en vue du second tour, pourrait être imité par 41% de ses électeurs alors que 30% se tourneraient davantage vers Emmanuel Macron et 29% voteraient blanc, nul ou s'abstiendraient.



53% rejettent catégoriquement le Front national

Autre motif d'espoir dans le camp d'Emmanuel Macron ? La "sûreté" des électeurs. Ainsi, parmi ceux qui vont voter en faveur de l'ancien ministre de l'Économie, 90% sont sûrs de leur choix alors que ce chiffre descend à 84% concernant les électeurs de Marine Le Pen.



Une présence qui a des conséquences notables sur les sondages de l'entre-deux-tours. Si la présidente du Front national progresse très légèrement, cette dernière se frotte malgré tout à un électorat très réfractaire. 53% des sondés affirment que "jamais" ils ne voteront pour elle et 10% estiment ce choix "peu probable".