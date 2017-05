publié le 03/05/2017 à 08:36

C'est la septième confrontation du genre. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent mercredi 3 mai sur le plateau de TF1 et France 2 pour le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. En attendant l'événement, l'un et l'autre se sont dégagés beaucoup de temps pour affûter leurs arguments.



Tous deux s'attendent à deux heures et demi éprouvantes. Pour se préparer, chacun sa méthode. Depuis deux jours, Emmanuel Macron a passé des heures entières dans son bureau au sixième étage de son QG. Il était avec ses conseillers mais aussi François Bayrou et Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui lui distillent des conseils plus politiques. Il a également visionné des interventions télévisées de Marine Le Pen. "Il cherche des failles, les sujets sur lesquelles elle est mal à l'aise", selon un proche. Ce mercredi, le candidat va chercher à s'isoler. "Il veut digérer ses notes, se préparer mentalement", confie un proche. Seule détente : de la musique classique.

Marine Le Pen aussi a beaucoup allégé son agenda depuis deux jours. Pas de jeux de rôle avec un faux Emmanuel Macron : elle préfère, dixit un proche, la bonne vieille méthode des fiches qu'elle surligne. Elle a ainsi relu entièrement le programme de l'ancien ministre de l'Économie. Elle s'est aussi attardée sur la liste des soutiens de son rival, afin de mieux l'attaquer. Et pour gérer le stress, Marine Le Pen vapote. En ce moment, elle ne quitte pas sa cigarette électronique un seul instant.