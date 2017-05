publié le 02/05/2017 à 17:28

Marine Le Pen n'a de "Le Pen" que le nom. La candidate soutenue par le Front national a pris ses distances une bonne fois pour toutes avec le fondateur du Front national. Invitée au Journal Télévisé de France 2, celle qui s'est mise en retrait de la présidence du Front national a déclaré : "Je n'ai hérité de rien. Je me suis présentée à la tête du mouvement politique et j'ai été élue". Avec Jean-Marie Le Pen, "la rupture politique est définitive".



En plus de l'affirmer, Marine Le Pen s'est détachée de l'image du Front national et aussi de son père en ne faisant figurer que son nom sur ses affiches de campagne. Pas celui du parti ou de logo. Autre point : elle a refusé de défiler le 1er mai aux côtés de son père. Selon Dominique Tenza, journaliste politique de RTL, le détachement de la candidate n'est "pas une stratégie nouvelle". "Depuis qu'elle a pris le parti, il y a quelques années, elle incarne cette stratégie de dédiabolisation, le diable étant, dans l'esprit de certains, Jean-Marie Le Pen. Elle ne souhaite plus défiler le 1er mai. Hier, elle n'a même pas eu un mot pour son père, elle ne lui parle plus".

Un nouveau leadership au Front national

"Cette prise de distance entre la candidate et le fondateur du parti a eu lieu depuis plusieurs mois. Ses propos sur France 2 sont dans la continuité de cette stratégie de rupture avec 'l'ancien Front national'. La rupture avec son père est consommée. Marine Le Pen veut rompre avec le caractère indomptable et le côté électron libre de Jean-Marie Le Pen", explique Gilles Ivaldi, chercheur au CNRS et à l'université de Nice, à RTL.fr. Selon l'expert, Marine Le Pen n'a même "aucun intérêt à ouvrir sa campagne à Jean-Marie Le Pen. Elle a besoin de se crédibiliser et c'est pour cela qu'elle a passé un accord avec Nicolas Dupont-Aignan. Désormais, tous les visages du Front national sont tournés vers le second tour. Même en cas de défaite, le score final sera observé, afin de disposer d'une force de mobilisation pour peser pour la suite". Quant à Jean-Marie Le Pen, "il a incontestablement un rôle symbolique au sein de son parti. Mais on a changé d'époque, on ne se trouve plus dans celle de Jean-Marie Le Pen mais dans celle de Marine Le Pen. Le Front national a changé de leadership", ajoute Gilles Ivaldi.

"En plus de vouloir augmenter sa base électorale, Marine Le Pen cible un électorat précis en s'alliant au président de Debout la France. Il était à l'UMP et incarnait une droite assez traditionnelle. L'alliance avec lui est un accord stratégique. Il permet surtout à la candidate de revenir sur les thèmes anti-européens de son programme. Elle a changé son fusil d'épaule de manière assez nette sur l'Union européene. Elle savait depuis le début que son programme contre l'Europe serait à la fois une force et une faiblesse. Le fait d'y revenir lui permet d'élargir sa base électorale et d'afficher un visage plus consensuel, moins radical et moins tranché", indique le chercheur au CNRS. Concernant son électorat de base, la candidate soutenue par le Front national compte contrebalancer le recul sur l'Union européenne avec un discours très fort contre le système et contre Emmanuel Macron".