Comment le Front national justifie le plagiat de Marine Le Pen

"Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, si Paris est la première destination touristique mondiale, c'est que la France est autre chose et bien plus qu'une puissance industrielle, agricole ou militaire". Ces mots ont été prononcés par Marine Le Pen pendant son discours du 1er mai, à Villepinte. Mais comme l'a relevé RidiculeTV, un compte Twitter pro-Fillon, le candidat de la droite avait salué lui aussi la vigueur de la langue française, au mot près, lors d'un discours au Puy-en-Velay, le 15 avril dernier.



Et c'est loin d'être le seul passage emprunté par la candidate FN à François Fillon. En tout, elle aurait repris à 4 reprises les mots de l'ancien premier ministre. Marine Le Pen termine même par deux citations, l'une de Georges Clemenceau, l'autre d'André Malraux, exactement comme l'avait fait son ancien adversaire. Si beaucoup ont crié au plagiat, du côté du FN, on refuse ce terme, privilégiant celui de "clin d’œil".

Pour parler de la France, Marine Le Pen est obligée de plagier MOT POUR MOT un discours de Fillon ... ¿ #Imposture pic.twitter.com/BasTJsgLWf — Ridicule TV (@RidiculeTV) 1 mai 2017

Premier à réagir, le vice-président du Front national Florian Philippot a évoqué un "clin d’œil assumé à un bref passage touchant d'un discours sur la France". Il estime même que l'emprunt de ces quelques mots montre que sa candidate "n'est pas sectaire". Cet élément de langage a également été repris par le directeur de campagne de Marine Le Pen, David Rachline. Il a ainsi expliqué sur le plateau de France 2 ce mardi 2 mai qu'il s'agissait "d'un petit clin d’œil. Parce que dans le discours de François Fillon à l'époque, il y avait un certain nombre d'éléments intéressants et c'est vrai, à l'heure du buzz, on a constaté que ça faisait parler", reconnaît le sénateur-maire de Fréjus qui poursuit : "Ce clin d’œil était apprécié. Il y a une continuité historique, des valeurs communes avec Fillon". Un message qui ressemble très fortement à un appel du pied adressé aux électeurs de François Fillon.

Ça montre qu'on peut se nourrir des paroles des autres Nicolas Bay, secrétaire général du FN





"Un clin d’œil assumé", encore une fois pour Nicolas Bay, secrétaire général du parti qui s'exprimait sur Sud Radio/Public Sénat. Mais ce "petit emprunt" n'est pas du plagiat, explique-t-il, parce que "si on avait voulu cacher, dissimuler, on n'aurait pas repris un discours d'il y a 15 jours, public, en plein pendant la campagne présidentielle", justifie-t-il. Pour lui, le fait que Marine Le Pen reprenne les propos de François Fillon, "ça montre qu'on peut se nourrir des paroles des autres". Enfin, le compagnon de Marine Le Pen, Louis Aliot, également vice-président du FN a estimé que sa candidate et François Fillon partageaient "la même vision de la nation. Je pense qu'avec une partie de la droite, on a exactement la même vision de l'identité, et de l'indépendance nationale", a-t-il martelé sur LCI. Et si selon lui François Fillon n'a pas été cité comme auteur, c'est parce qu'il ne l'était pas.



Effectivement, l'homme à l'origine de ces quelques mots s'appelle Paul-Marie Coûteaux. Cet ancien député européen, proche Philippe Séguin, puis de Charles Pasqua, en passant par Philippe de Villiers, Marine Le Pen et plus récemment de François Fillon, qu'il conseillait de manière informelle a expliqué sur Twitter que "ces termes, d'inspiration gaulliste, sont ceux de (son) ouvrage L'Europe vers la Guerre", paru en 1997. Il s'est d'ailleurs félicité, toujours sur le réseau social que ces mots soient repris à la fois par François Fillon et par Marine Le Pen. "Il est prometteur (et significatif) que MLP & FF s'exprimant sur la vocation universelle de la France le fassent dans les mêmes termes", a-t-il ajouté. Si Paul-Marie Coûteaux a confirmé au JDD avoir participé à la rédaction du discours de François Fillon au Puy-en-Velay, il assure qu'il n'a "pas eu de contacts" avec l'équipe de la candidate frontiste avant son intervention de Villepinte.