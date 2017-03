publié le 20/03/2017 à 11:59

La vérité sort de la bouche des enfants. C'est sans doute pour cela que Mélissa Theuriau a eu l'idée de soumettre certains candidats à l'élection présidentielle à un examen de passage à l'école. Dans un documentaire diffusé dimanche 19 mars et intitulé Présidentielle : candidats au tableau !, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont rencontré des élèves âgés de 8 à 12 ans.



Comme ses rivaux, le leader de la France Insoumise a été contraint de répondre à une interrogation surprise. Jean-Luc Mélenchon a dû épeler "ornithorynque", réciter une fable de la Fontaine ou encore dire quel était le gagnant du dernier Vendée Globe. Une dernière question à laquelle il n'a su répondre, lui pourtant a consacré une importante partie de son programme à l'économie de la mer.

Les jeunes journalistes d'un jour ont également posé des questions sur son au candidat à l'élection présidentielle. "Quelle est la première mesure que vous prendriez si vous étiez élu président ?", lui demande Maya. Et Jean-Luc Mélenchon d'expliquer son projet de convoquer une assemblée constituante, en vue de former une VIe République. La deuxième ? "Je réunirai tous ceux qui peuvent m'aider tout de suite pour que plus personne ne dorme dans la rue".



Également interrogé sur une éventuelle ressemblance avec Marine Le Pen, le candidat s'est défendu en expliquant sa principale différence :

Entre Marine Le Pen et moi, il y a un fossé qui s'appelle l'égalité humaine. #AuTableau #C8 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 19, 2017