publié le 20/03/2017 à 13:34

La sécurité autour des candidats à l'élection présidentielle ne tolère aucune faille. L'inquiétude s'est donc emparée du camp d'Emmanuel Macron en février dernier quand une lettre suspecte a été réceptionnée au QG du leader du mouvement "En Marche !". L'enveloppe était remplie d'une poudre blanche, faisant craindre à de l'anthrax. La menace a été prise suffisamment au sérieux pour qu'une plainte soit déposée.



Selon une information du JDD, un homme aurait été interpellé la semaine dernière dans le cadre de l'enquête sur ce courrier suspect. "L'enjeu de sécurité reste fort", a insisté un proche du candidat, cité par le journal. La personnalité d'Emmanuel Macron, favori des sondages pour se hisser au deuxième tour de l'élection présidentielle, divise l'opinion et inciterait son service de sécurité à la plus grande vigilance. Autour de lui, huit policiers du service de la protection (SDLP) et des professionnels privés de la sécurité sont chargés de veiller sur l'ancien ministre de l'Économie. Un dispositif mis en place pour chaque candidat à la présidentielle.

Certains déplacements de campagne d'Emmanuel Macron sont parfois perturbés, comme au cours de son passage début mars au Salon de l'Agriculture où il a reçu un oeuf sur la tête. Une mésaventure vécue également lors d'une visite d'un bureau de poste en juin 2016 quand il avait été la cible de jets d'oeufs par des militants CGT anti-loi travail.