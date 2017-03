publié le 20/03/2017 à 11:33

Nicolas Dupont-Aignan est très remonté contre TF1 et le fait savoir. Après avoir quitté brutalement le plateau du Journal de 20 heures de la première chaîne, samedi 18 mars, pour protester contre son absence lors du premier débat télévisé entre les cinq principaux candidats, le candidat de Debout la France a de nouveau dénoncé les critères retenus par la chaîne, lundi 20 mars . "Ce n'est pas une chaîne de télévision, quelle que soit sa qualité, qui doit sélectionner en avance les candidats", a-t-il déploré.



De son côté, la première chaîne s'est défendue d'avoir pris le parti de ne faire venir que les candidats crédités de plus de 10% d'intentions de vote dans les enquête d'opinion. "Elle ne l'a pas fait, et j'insiste là-dessus, pour les primaires, a critiqué Nicolas Dupont-Aignan. Si on prenait le critère qu'a pris TF1 pour ce débat, les sondages, ni Monsieur Hamon, qui était à 2%, n'aurait pu être le candidat socialiste et vous ne le verriez pas ce soir, ni Monsieur Fillon qui était à l'époque à moins de 10%, à 8%. Ce qui est choisi comme critère est un critère absurde", a-t-il poursuivi.

Pour le président du parti Debout la France, en n'invitant que cinq candidats sur les onze officiellement en lice dans la course à l'Élysée, "TF1 ne respecte pas la démocratie et confisque l'élection".