publié le 20/03/2017 à 13:43

Ils sont 11 candidats dans la course à la présidence de la République. Pourtant, lundi 20 mars au soir, TF1 diffusera un débat ne regroupant que les cinq candidats principaux (une décision validée par le Conseil d'État). Nathalie Arthaud, candidate du parti d'extrême-gauche Lutte ouvrière, fait partie des six candidats lésés. Invitée à s'exprimer au micro de RTL, la femme politique a tenu à faire part de toute son indignation.



"Depuis le début dans cette campagne il y a le in et le off, comme dans les festivals ; avec des candidats qui sont là manifestement pour faire décor. Bien sûr que je le dénonce comme une parodie de démocratie", s'agace-t-elle. "La réalité c’est que ceux qui possèdent les capitaux, ces grands médias, ils peuvent influencer l’opinion publique. Ils ont un pouvoir qui s’impose sur l’ensemble de la société", poursuit la candidate.

0,56 % des suffrages en 2012

Contrairement à Nicolas Dupont-Aignan, qui a quitté le plateau du JT de TF1 pour les mêmes raisons, Nathalie Arthaud a décidé de ne pas monter au créneau : "Je pense depuis toujours que cette élection, que ces échéances électorales sont largement des comédies. En réalité, on vote pour les sous-fifres. On les voit tous arriver avec leurs beaux programmes. Ils savent où il faut investir, comment il faut relancer l'emploi (...), mais qui décidera au bout du compte en mai 2017 de ce qui va se passer dans ces grands groupes (...) ? Ce sont les dirigeants, c’est cette classe capitaliste, ce sont ces actionnaires ; ce sont eux qui vont décider." Elle explique sa présence comme suit : "Moi je suis là dans cette campagne pour dénoncer ce pouvoir-là qui dépasse bien sûr cette campagne électorale et est inaccessible au travers du vote."

Créditée de 1% des voix par les sondages, celle qui avait récolté 0,56 % des suffrages en 2012 ne baisse pas les bras : "Moi dans cette campagne, j’espère qu’on sera encore plus nombreux. Oui, je porte un courant minoritaire, mais les intérêts et le camp des travailleurs que j’appelle à s’exprimer dans cette élection, s’il épouse le programme de lutte que je mets en avant (...), je peux vous dire qu’il sortira conforté de cette campagne électorale." Tandis que les cinq candidats principaux seront sur TF1, Nathalie Arthaud participera à un débat parallèle, sur Explicite.