publié le 20/03/2017 à 13:24

Le ministère de Marisol Touraine a reçu fin janvier une lettre à en-tête de François Fillon, député de Paris, ancien Premier ministre. Le candidat "appelle l’attention" de la ministre sur le cas d'un ancien haut fonctionnaire gabonais, l'une de ses connaissances, qui souffre d'un cancer. Cet ancien camarade de faculté de François Fillon n'a pas les moyens de s'acquitter des 25.000 euros nécessaires à une radiothérapie en France.



Dans sa missive à Marisol Touraine, François Fillon semble plaider la cause de cette personnalité qui fut notamment directeur de cabinet d’un ancien président du Sénat gabonais : "Résidant habituellement au Gabon, l’intéressé réalise des contrôles chirurgicaux annuels et se trouve dans l’incapacité de s’acquitter des frais du traitement", peut-on y lire. "Il m’a demandé de vous faire part de ces difficultés. Eu égard à sa situation, je vous laisse le soin d’apprécier la suite à donner à sa demande", enchaîne l’ancien chef du gouvernement.

Dans cette lettre de trois pages en date du 20 décembre 2016, l’expéditeur souhaite à François Fillon, son "Excellence", de remporter "brillamment l’élection présidentielle". "Tous les miens et moi-même, nous nous sommes mis en prière pour que Dieu – le Père Tout puissant de Sainteté et grand dispensateur de bienfaits – puisse dans la plénitude de sa magnificence et sa grâce infinie vous tendre sa Sainte main secourable", écrit-il. Une intervention très étonnante, relève-t-on au ministère de la Santé, quand on sait que François Fillon plaide pour la fin de l'Aide médicale d'État (AME) pour les clandestins présents sur le territoire français.