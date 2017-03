publié le 19/03/2017 à 15:13

Dupont-Aignan - TF1, épisode 2. Le groupe télévisé a publié, ce dimanche 19 mars, un communiqué pour répondre au départ précipité de Nicolas Dupont-Aignan, candidat de "Debout la France", de son plateau du 20 heures la veille, samedi 19 mars. Fort de plus de 500 parrainages d'élus, celui-ci est en lice, comme dix autres candidats, pour la dernière ligne droite de l'élection présidentielle. Le premier débat qui marque cette dernière étape a lieu lundi 20 mars sur le plateau de TF1.



Seulement, il confrontera les cinq "gros" candidats (Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen) sans tenir compte des six autres (Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Jean Lassalle et Philippe Poutou). "Au noms des millions de Français qui ne supportent plus cette loi du plus fort, cette confiscation de la démocratie, j'ai le devoir de quitter votre plateau et je donne deux jours à la chaîne TF1 pour inviter tous les candidats", a solennellement lancé Nicolas Dupont-Aignan en plein journal télévisé, avant de se lever et de partir.

"Le principe d'équité est respecté"

Pour justifier son choix, assumé, de n'avoir pas fait se rencontrer les onze candidats en plateau, le groupe TF1 rappelle dans un communiqué que le "Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) puis le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, saisi en référé, ont débouté Nicolas Dupont-Aignan de ses demandes", invoquant "la liberté éditoriale de TF1". Jeudi 16 mars, le Conseil d'État avait en effet rejeté le recours du candidat, considérant que son absence du débat ne contrevient pas au "principe d'équité". TF1, forte de la décision du CSA, estime que l'absence de six candidats "ne remet pas en cause les règles du pluralisme dans la mesure où le principe d'équité est respecté par ailleurs".