et AFP

publié le 07/04/2018 à 15:58

"Olivier Faure est notre premier secrétaire du PS". C'est ce samedi 7 avril, lors du 78ème Congrès du Parti socialiste, que Rachid Temal a désigné son successeur à la tête du parti, lui qui officiait par intérim après le départ de Jean-Christophe Cambadélis à la suite des législatives.



Dès l'ouverture du Congrès, à 10h30, les résultats définitifs des scrutins militants des 15 et 29 mars ont ainsi été proclamés. Le texte d'orientation d'Olivier Faure a obtenu 48,37% des voix des 37.991 votants le 15 mars. Celui de Le Foll avait recueilli 26,45%, Emmanuel Maurel 18,80% et Luc Carvounas 6,38%, selon les résultats donnés par Rachid Temal. Resté seul en lice après le désistement de Stéphane Le Foll, le député de Seine-et-Marne avait obtenu 86% des voix lors du second tour, le 29 mars dernier.

Olivier Faure doit prononcer un discours d'une heure dimanche à 11h30. Ses adversaires défaits s'expriment eux ce samedi après-midi. Le député européen Emmanuel Maurel, représentant de l'aile gauche du parti, souhaite que ce congrès soit l'occasion de "montrer que le parti socialiste est au coeur de la bataille sociale". Ce dernier a par ailleurs annoncé son intention de créer "assez rapidement après le congrès", un "club" ou un "micro-parti" rassemblant des membres du PS et d'autres qui en sont partis.