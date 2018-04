publié le 05/04/2018 à 07:10

Je vous donne un indice. La clé, c'est une pièce de 1 euro. Par le passé, il y a eu l'adhésion à 20 euros. C'était une idée de Ségolène Royal. Le vote à la primaire en 2011 pour 1 euro avait permis à François Hollande de triompher, et au PS de remplir ses caisses.



Voici venu le temps du vote à 1 euro sur les grands sujets de société. L'idée du nouveau premier secrétaire, c'est d'ouvrir le parti un peu plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Je vous rappelle que seulement 37.000 personnes ont voté pour désigner Olivier Faure. C'est peu, comparé aux 400.000 "Marcheurs" qui ont adhéré d'un clic sur le site du mouvement La République En Marche.

Comment compte-t-il s'y prendre exactement ? Je vous donne un exemple : sur le cannabis, pour ou contre sa légalisation ? N'importe quel Français, quelles que soient ses convictions politiques, pourra se prononcer sur le sujet moyennant une participation d’un euro. Les sujets soumis au vote seront ensuite inscrits dans le projet du Parti socialiste. Donc ce n'est pas un vote symbolique.

L'idée, d'après un cadre, est de ramener vers le PS la société civile les Français en général et les socialistes égarés. Et ils sont nombreux, partis chez les trois "on" (Macron, Mélenchon et Hamon).



Le tout reste à affiner, puisqu'il y a une certitude : on n'échappera pas à l'éternelle polémique avec le fameux militant d'un autre parti qui s'invite dans le vote pour fausser les résultats.