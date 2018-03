et AFP

publié le 16/03/2018 à 10:03

Bon joueur. Stéphane Le Foll, pourtant qualifié pour le second tour de l'élection pour le poste de premier secrétaire du Parti socialiste, a décidé de se retirer de la course. De facto, l'ancien ministre de François Hollande reconnait la victoire d'Olivier Faure et ne participera donc pas au deuxième tour, initialement prévu le 29 mars.



"Le résultat est sans appel. Il est net. Olivier Faure a obtenu le meilleur score, donc je considère à partir de ce moment-là qu'il a la responsabilité d'être le premier secrétaire du parti. (...) Je ne serai pas candidat le 29 mars", a simplement déclaré l'ancien ministre de l'Agriculture, proche de François Hollande, au cours d'un point presse.



Olivier Faure avait obtenu au moins 45% des suffrages à l'issue du premier tour. Le patron des députés socialistes et du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale succède ainsi à Jean-Christophe Cambadélis.

Ancien directeur de cabinet de Martine Aubry entre 1997 et 2000, il avait également occupé le poste de directeur de cabinet adjoint de François Hollande, alors premier secrétaire à Solférino, à partir de 2000, secondant Stéphane Le Foll. Il avait adhéré au Parti socialiste à l'âge de 16 ans, et faisait à l'époque partie du courant rocardien.