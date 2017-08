Macron n'est "pas un homme de coup de menton", selon Castaner

publié le 09/08/2017 à 12:38

Une nouvelle phase du mandat d'Emmanuel Macron va-t-elle s'engager à la rentrée ? Selon Christophe Castaner, la reprise marquera "une évolution dans la communication" du président de la République. Le porte-parole du gouvernement a expliqué qu'"aujourd'hui, il s'interroge aussi pour trouver une façon peut-être différente, à la rentrée, pour communiquer avec les Français. Il y réfléchit".



Invité sur Franceinter, il a ajouté que ce changement se fera même si le président a "fait le choix de ne pas être le commentateur des commentateurs", contrairement, selon Christophe Castaner, à certains de ses prédécesseurs.

Mais entre "la parole rare" et les journalistes "impatients", "il faudra à la rentrée trouver le juste équilibre", a-t-il dit. "Chaque fois que je fais un média, que je rencontre des journalistes, je me fais un peu engueuler sur le thème 'il nous parle pas assez', eh bien oui, mais c'est son choix, il va falloir s'y habituer (...) Il est plutôt dans l'orientation, dans le faire (...) il est sorti du schéma classique de la grande conférence de presse".

Emmanuel Macron a montré qu'il avait l'épaisseur d'un président de la République, et ça implique justement une parole plus rare Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement





Selon le porte-parole du gouvernement, "le fait qu'il ait, quelque part, sacralisé la parole présidentielle, contribue au retour de la fonction présidentielle. C'était un enjeu majeur aussi dans ses premiers pas. On lui disait 'c'est un petit jeune' (...) il n'a pas la carrure... Je crois que très vite, il a montré qu'il avait l'épaisseur d'un président de la République, et ça implique justement une parole plus rare. C'est son choix il va falloir s'y habituer".



De façon plus générale sur la méthode de travail employé par Emmanuel Macron, Christophe Castaner assure que le président de la République n'est "pas un homme coup de menton". Il "invite les ministres à travailler sur le long terme, il n'est pas en train de dire 'fais ci, fais ça' (...) Je passe beaucoup de temps avec le président et le Premier ministre, et je lis la presse : je suis souvent surpris de ce décalage, je n'assiste pas à ces opérations de recadrage que je lis dans la presse".