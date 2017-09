publié le 13/09/2017 à 08:06

Pour une première, c'est "un beau succès". C'est le message que la France insoumise martèle après la mobilisation sociale de mardi 12 septembre. Entre 223.000 et 400.000 personnes, selon les chiffres de la police et des syndicats, sont descendus dans les rues de France pour dénoncer la réforme du Code du travail. Alexis Corbière, député FI, salue au micro de RTL une "première impulsion qui montre qu'il y a une protestation de plus en plus large dans le pays". Constatant que "tous ceux qui étaient contre la loi El Khomri sont contre cette loi", l'élu de Seine-Saint-Denis estime que "la journée d'hier est d'ores et déjà à un haut niveau de mobilisation".



Alexis Corbière reconnaît néanmoins qu'il n'y avait pas de rassemblement monstre : "Je ne dis pas que la France était dans la rue, je dis qu'il y a une manifestation qui est correcte et, surtout, qu'il n'y a pas de majorité sur cette réforme qui bouleverse l'ordre social".

Deux prochaines journées de mobilisation sont prévues. Le 21 septembre, une nouvelle fois à l'appel de la CGT, puis le 23 septembre sous la houlette de la France insoumise. "Cette mobilisation est nécessaire. C'est un temps démocratique que les citoyens doivent utiliser. Le 23 peut être la journée de tous, même s'ils ne sont pas de la France insoumise", affirme Alexis Corbière, soulignant la présence annoncée de Benoît Hamon aux côtés des insoumis. Il estime par ailleurs que, malgré l'organisation de deux journées de manifestations différentes, les intérêts entre FI et les syndicats "convergent".



Le député n'a par ailleurs pas manqué de critiquer les déclarations de Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, ayant déclaré que "Melénchon s'est incrusté comme le coucou" dans le cortège de la CGT. "C'est idiot, mais ce n'est pas grave. Il était socialiste et il n'a jamais mis les pieds dans une manifestation. C'est nul ce genre d'arguments. Et puis, il est bidon Castaner... Il fait une gaffe sur deux chaque fois qu'il prend la parole".