Christiane Taubira est l'invitée de RTL

publié le 28/03/2017 à 07:00

"Nous sommes invincibles", promettait Christiane Taubira en marge du grand meeting de Benoît Hamon à Bercy, le 19 mars à Paris, censé dynamiser une campagne bien compliquée. Mais à 25 jours du premier tour de la présidentielle, force est de constater que le candidat du Parti socialiste se trouve plus que jamais à la peine. Le chantre du revenu universel est désormais le cinquième homme de l'élection-reine, selon les derniers sondages, devancé par un Jean-Luc Mélenchon en pleine forme. Selon l'ancienne Garde des Sceaux, soutien de taille de Benoît Hamon, le socialiste peut-il encore tonifier sa campagne et s'éloigner une bonne fois pour toute de la barre fatidique de 10% ?



La Guyane est l'invitée surprise de cette présidentielle. Secoué par une colère sociale d'ampleur, le territoire ultramarin est miné par le chômage et l'insécurité. Une "grève générale illimitée" y a démarré doucement lundi 27 mars, alors que Bernard Cazeneuve a annoncé la venue de ministres "avant la fin de semaine".

Christiane Taubira avait déjà rendu visite jeudi 23 mars à des manifestants qui tenaient un barrage à l'entrée de Kourou. Dans un entretien accordé mercredi 28 mars au Parisien, elle appelle au dialogue pour dénouer la crise. "Il faut du dialogue, sinon le blocage va durer", analyse-t-elle. Députée de Guyane de 1993 à 2012, Christiane Taubira a-t-elle conseillé Benoît Hamon sur la manière de désamorcer le conflit ?



