publié le 24/03/2017 à 06:15

À quelques semaines de l'élection présidentielle, l'ambiance en Guyane est des plus tendue. Depuis quelques jours, la grogne ne cesse de s'amplifier et de nombreux mouvements sociaux perturbent dorénavant le quotidien de ce département.



Et les conséquences sont importantes. Depuis le début de semaine, plusieurs mouvements sociaux ont été déclenchés sur ce territoire français d'Amérique du sud, empêchant notamment le lancement de la Fusée Ariane 5, vitrine économique du territoire. Initialement prévu lundi, le transfert de la fusée vers son pas de tir n'a jamais pu être mis en oeuvre à cause d'un barrage à l'entrée du Centre spatial guyanais à Kourou et d'une grève au sein de la société Endel qui assure le transfert.

La mobilisation, soutenue par des collectifs de citoyens, a pris une nouvelle dimension pour dénoncer plus globalement les problèmes de la Guyane en matière de santé, d'éducation, d'économie, de sécurité, d'accès au foncier ou encore de logement.

La sécurité, au cœur de la mobilisation

Si les revendications sont nombreuses, les questions de sécurité sont une priorité. Il faut dire que la Guyane est le territoire français qui a connu le plus grand nombre d'homicides en 2016 (42). En un mois, quatre meurtres par arme à feu ont ainsi été commis à Cayenne.



Et jour après jour, le mouvement se durcit. Ainsi, le collectif des "500 frères" a rejoint les manifestants. Un soutien de poids pour les contestataires. Depuis fin février, ce collectif contre la délinquance défilent cagoulées dans Cayenne et ont déjà été reçues par le préfet, le procureur et les forces de l'ordre pour essayer de trouver des solutions au problème de l'insécurité.

Les parlementaires réclament un "Plan Marshall"

Les sénateurs et députés de Guyane ont interpellé mercredi 22 mars François Hollande au sujet de ces conflits sociaux sur le territoire. "Depuis de nombreux mois, parlementaires et élus guyanais n'ont eu de cesse d'alerter le gouvernement sur l'imminence d'une crise sociale en Guyane", écrivent les députés Chantal Berthelot et Gabrielle Serville, et les sénateurs Antoine Karam et Georges Patient, dans une lettre commune. Avant de poursuivre : "Aujourd'hui la Guyane connaît cette crise annoncée et les conflits sociaux se multiplient de toutes parts"



Face à "l'urgence de cette véritable crise sociale", les élus demandent au président de la République "une attention toute particulière à cette mobilisation et à ses revendications afin d'apporter une réponse forte de l'État à la population guyanaise". S'ils admettent que le Pacte d'Avenir, annoncé par le chef de l'État en décembre 2013, mais toujours pas signé en raison de longues négociations, "sera bénéfique", celui-ci serait insuffisant. Pour eux, "seul un vaste Plan Marshall permettra de répondre aux besoins criants de la Guyane".