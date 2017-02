Christiane Taubira publie le livre "Nous habitons la Terre"

publié le 23/02/2017 à 08:00

Christiane Taubira livre sa vision du monde dans Nous habitons la Terre, ce jeudi 23 février. L'ancienne ministre de la Justice a souhaité se pencher sur la citoyenneté et la société laïque. Selon elle, ces notions sont le cœur d'un combat urgent. Elle estime dans l'ouvrage que "les ficelles sont usées mais tiennent encore (...) La méthode éprouvée est l'intimidation".



L'ancien ministre au sein du gouvernement de François Hollande dresse ainsi le constat que "la gauche s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, d'assurer les conditions de bien-être des gens". Avant d'ajouter que : "Les gens pour nous, ce n’est pas un bloc informe de délaissés, de déclassés, de malheureux, auquel viendrait s’ajouter la masse hétéroclite des insatisfaits, des rouspéteurs et des grogneurs. Les gens, pour nous, ce sont ces femmes, ces enfants, ces hommes confrontés aux difficultés matérielles, qui ne comprennent pas qu’on leur parle en millions et en milliards lorsqu’ils comptent les centimes à la boulangerie".



Christiane Taubira écrit aussi que "qui croit que la République peut être rigide, austère ou imbue d’elle-même, inflexible et toisant les citoyens, se trompe ou trompe".