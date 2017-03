Benoît Hamon s'en prend aux "vieux caciques" qui l'abandonnent pour Macron

publié le 26/03/2017 à 22:30

C'est un Benoît Hamon clairvoyant, mais déterminé, qui est apparu dimanche 26 mars sur le plateau du 20 Heures de France 2. Interrogé sur la baisse qui lui est attribuée dans les intentions de vote, celui-ci a joué la carte de l'optimisme. "J'étais à peu près convaincu que celles et ceux qui ont gouverné depuis très longtemps, de droite comme de gauche, tous ces vieux caciques qui se réunissent autour d'un seul et unique candidat, celui qui leur permettrait de gouverner encore 5 ans de plus, que ceux-là feraient obstacle à ma candidature parce qu'elle porte, justement, un projet qui tourne la page", considère-t-il.



"Incontestablement, depuis quelques semaines, s'organisent des ralliements à Emmanuel Macron qui consistent à me planter un couteau dans le dos, a-t-il d'abord analysé. On m'annoncerait même, la semaine prochaine, une mise à mort avec le ralliement de Manuel Valls à la candidature de Macron. C'est oublier que ce ne sont pas eux qui m'ont donné vie, c'est d'abord un vote populaire, celui de deux millions d'électeurs aux primaires qui ont décidé de faire confiance dans le projet politique qui est le mien", lance le candidat.

"De toute façon je n'aurais pas gouverné avec eux"

Selon lui, dans une démocratie qu'il dépeint comme étant "en danger", Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon n'apparaissent pas comme des choix électoraux judicieux. "Je le dis aux électeurs de gauche, ne faites pas ce choix-là. Votez pour, plutôt que de voter par défaut, par élimination. Ce que l'on vous demande, le seul vote utile, important, c'est le vote utile pour vous. Vous aurez le pouvoir le 23 avril, utilisez-le", a-t-il lancé, face caméra, aux téléspectateurs.

Fustigeant un peu plus les personnalités du PS qui ont rallié Emmanuel Macron, Benoît Hamon a opté pour le mépris. "De toute façon je n'aurais pas gouverné avec eux, que ce soit clair, car je ne suis pas favorable à ce qu'on remette en cause l'ISF pour augmenter la TVA, à ce qu'on facilite les licenciements", a-t-il lancé.