INVITÉ RTL - Le vice-président des Républicains a reconnu que le programme de François Fillon devait être "enrichi". Il a notamment évoqué le retour des heures supplémentaires défiscalisées.

François Fillon assume la radicalité de son programme, comme il l'a martelé lors de ses vœux à la presse mardi 10 janvier. Si Laurent Wauquiez reconnaît pour sa part qu'il nécessite certains ajustements, il assure que le candidat de la droite a raison de rester sur ses positions : "Il a porté dans la primaire un programme de réforme courageux, il a raison de le garder, et la politique meurt des paroles qui sont non tenues", a-t-il déploré au micro de RTL. "Il n'y pas de raisons de revenir sur des engagement qu'il aurait pris", a martelé le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Reculer non, ajouter oui. Laurent Wauquiez a en effet fait part de sa volonté d'ajuster quelque peu ce programme : "Un projet présidentiel en 2017, ça ne peut pas être que du sang et des larmes", a-t-il lancé. Il propose d'"enrichir" le projet de François Fillon en remettant sur la table la défiscalisation des heures supplémentaires :"Il faut un signal pour la France qui travaille", a-t-il martelé, précisant avoir remis une note "très précise" au candidat de la droite concernant le financement et la mise en place de cette proposition.

39 heures payées 37 ?

Gérald Darmanin affirmait au micro de RTL vendredi 6 janvier que le programme de François Fillon prévoyait un temps de travail à 39 heures payées 39. Seulement, ce n'est pas ce que prévoit le candidat de la droite. "On ne demande pas aux gens de travailler plus sans qu'il y ait à l'arrivée une rémunération supplémentaire", a estimé Laurent Wauquiez.



Il faut selon lui que la rémunération se fixe au travers d'un point d'équilibre : "Ça ne peut pas être 39 heures payées 35", a-t-il affirmé. "En revanche, il y a une marge de discussion. C'est d'ailleurs la position qu'a prise François Fillon parce que le point d'équilibre peut être autour de 37 heures de rémunération".