Ces noms de domaine ont été déposés, alors que François Fillon semble s'embourber dans l'affaire dévoilée par "Le Canard Enchaîné".

01/02/2017

En pleine affaire "Penelope Gate", François Fillon affirme devant les parlementaires : "Je vous demande de tenir 15 jours et d'être solidaires (...) La crédibilité de ma candidature est remise en cause". Au moment où la droite commence à envisager l'hypothèse d'un plan B, trois noms de domaine ont été réservés sur Internet et viennent semer le doute chez Les Républicains : Baroin2017.fr, Wauquiez2017.fr et Bertrand2017.fr.



Le premier nom de domaine, Baroin2017.fr, a été déposé le 27 janvier 2017, soit deux jours après la première vague de révélations du Canard Enchaîné. Selon les informations communiquées par l'Association française pour le nommage Internet (Afnic), le nom a été déposé par la société Jungleweb-Koalaweb. Il s'agit d'une agence de communication digitale, spécialisée dans la politique. Le site www.baroin2017.fr a d'ailleurs été activé. Sur la page d'accueil s'affiche un logo avec l'inscription "Baroin 2017" dans un carré vert. Au cours de ces dernières heures, il a évolué passant de "FB 2017" à "Baroin 2017."



Wauquiez2017.fr a, lui, été créé le 31 janvier à 23h15 précise, soit une trentaine de minutes avant que le nom Bertrand2017.fr ne soit déposé. Aucune information n'a été communiquée concernant l'entreprise ou la personne qui les a réservés. L'équipe de Laurent Wauquiez affirme à RTL.fr ne pas être à l'origine de ce dépôt de nom de domaine. Même réponse chez l'équipe de Xavier Bertrand.