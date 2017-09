publié le 19/09/2017 à 17:03

Le ciel économique s'éclaircit-il en France ? Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a annoncé que le déficit public serait moins dégradé que prévu à la fin de l'année 2017. Selon les prévisions actualisées de Bercy, il devrait atteindre 2,9% du Produit intérieur brut, et donc se situer dans les clous du Traité de Maastricht de 1992.



Invité de France 2, le ministre Les Républicains s'est montré encore plus optimiste pour 2018 avec un déficit annoncé de 2,6% du PIB. Si les prévisions se confirment, ce résultat représenterait une première pour la France depuis la crise de 2008. À la fin de l'année 2007, soit quelques mois avant que le monde ne soit secoué par l'une des plus graves crises financières du siècle, le déficit public s'établissait à 2,7% du PIB. La France a décidé d'enfreindre la règle en 2001, au moment où l'Allemagne, le Portugal et l'Italie avaient les premiers franchi le rubicond.

Jusque-là, la France espérait atteindre tout juste cette année le pallier de 3% de déficit (différence entre les recettes fiscales et non fiscales de l'État et les dépenses de fonctionnement, de sécurité et les investissements dans les infrastructures). "C’est un peu mieux que ce que nous avions indiqué en première indication aux parlementaires parce que la croissance est légèrement meilleure", a estimé Bruno Le Maire sur le plateau des 4 Vérités.



Une première depuis dix ans en France

En effet, le taux de croissance 2017 de la France a été révisé à 1,7%, contre 1,6% jusque-là. Dans le même temps, l'objectif d'économies du gouvernement a été revu à la baisse : il est "de l'ordre de 16 milliards d'euros" désormais, contre 20 milliards précédemment.



Sur l'ensemble du quinquennat, un effort est néanmoins exigé par l’exécutif sur le taux de dépenses publiques. Actuellement de 54,7% du PIB, il devrait être ramené à "un peu plus de 50%" d'ici 2022.



Qu'en est-il de la situation des autres pays d'Europe ?

Dans la zone euro, les pays qui ne respectent pas cette règle budgétaire sont minoritaires, mais la France n'est pas la seule à être dans l'impossibilité de respecter sa parole ces dernières années. L'Espagne est l'autre mauvais élève. En 2016, son déficit s'est établi à 4,54% du PIB : il était de 5,1% en 2015. Quant à l'Italie, elle concèdait un déficit de 4,3% au premier trimestre 2017.



Si on élargit le champ de vision à l'Union européenne toute entière, six des 28 pays n'ont pas respecté l'objectif de voir son déficit sous les 3% l'année dernière. Parmi eux, la Roumanie et le Royaume-Uni (3%). À l'inverse, 24 États membres ont rempli leur mission : la Bulgarie et la Lettonie sont à l'équilibre quand douze autres sont en excédent. Le Luxembourg (+1,6%), Malte (+1%) et la Suède (+0,9%) font partie du trio de tête.