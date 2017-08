publié le 21/08/2017 à 11:38

"Clarifier" et "rendre publics tant la mission du conjoint du Chef de l’État que les moyens qui lui sont alloués pour la remplir". C'est l'objectif de la charte de transparence dévoilée ce lundi par l'Élysée pour "codifier" le rôle du conjoint du Président de la République. Brigitte Macron dispose aujourd'hui d'un rôle officiel de première dame, comme l'avait promis son mari pendant la campagne présidentielle.



Le statut de première dame souhaité par Emmanuel Macron avait fait face à une lever de boucliers de la part de l'opposition à l'Assemblée, en plein débat sur la suppression des emplois familiaux. L'Élysée assure aujourd'hui que cette charte n'a pas vocation à être pérenne.

"Il ne s'agit pas d'un statut juridique mais d'un engagement, qui ne vaut que pour Brigitte Macron et pour la durée du mandat d'Emmanuel Macron, et qui ne sera pas contraignant pour ses successeurs ni leurs conjoints", a précisé l'entourage de Brigitte Macron à l'AFP.



Aucun budget pour la Première dame

Aucune rémunération, aucun budget et aucun frais de représentation ne sont prévus par la charte, contrairement à ce qui avait pu être évoqué. Il s'agissait d'un point sensible de ce statut, dont la mise en place avait provoqué l'indignation de plus de 300.000 personnes signataires d'une pétition en ligne. Les moyens financiers alloués à Brigitte Macron relèveront du budget de la Présidence, précise l'Élysée, et "les coûts de fonctionnement" qui lui sont associés seront soumis à la Cour des Comptes.



Brigitte Macron disposera cependant de deux conseillers du Président de la République - "un chef de cabinet" et un "directeur de cabinet" - et d'un secrétariat. Concernant la "communication" du conjoint du Président de la République : "un récapitulatif de l’agenda de Madame Brigitte Macron sera rendu public".

Un rôle officiel

La charte publiée par l'Élysée rend également officielle la possibilité pour la première dame de s'engager en faveur de "manifestations à caractère caritatif, culturel, ou social, ou qui participent au rayonnement international de la France".



Alors que Carla Bruni-Sarkozy avait créé sa propre fondation ou que Valérie Trierweiler s'engageait par exemple auprès du Secours Populaire sans statut officiel, la charte prévoit que Brigitte Macron sera "chargée de maintenir un lien continu d’écoute et de relations avec les acteurs de la société civile dans les domaines du handicap, de l’éducation, de la santé, de la culture, de la protection de l’enfance ou encore de l’égalité homme-femme". Le Président de la République lui-même pourra lui confier certaines missions, toutes répertoriées sur le site internet de la présidence.



La charte prévoit codifie également "le rôle public et les missions du conjoint du Président de la République". Brigitte Macron garde son rôle traditionnel "d'accompagnatrice" de son mari lors de visites officielles, est en charge des réceptions à l'Élysée et répond aux diverses "sollicitations" des Français - la Première dame reçoit plus d'une centaine de lettres par jour.