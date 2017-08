Brigitte Macron, "une femme qui peut marquer le quinquennat de son mari"

publié le 17/08/2017 à 13:25

"Appelez-moi Brigitte", c'est le titre de l'entretien exclusif que publie en Une demain, vendredi 18 août, le magazine Elle. L'épouse du chef de l'État accorde sa première interview depuis l'élection. Un entretien à l'Élysée avec celle qu'Erin Doherty, Directrice de la rédaction du magazine Elle, décrit comme une "héroïne de Françoise Sagan". "C'est un personnage de roman Brigitte. Elle vivait dans les clous, trois enfants, un mari, et tout d'un coup, elle tombe sur cet homme, 24 ans plus jeune qu'elle, et l'amour naît, totalement irrésistible", précise la journaliste.



Dans l'entretien, Brigitte Macron raconte en effet les détails sur les prémices de son histoire d'amour avec celui qui deviendra le président de la République. Elle tente de rétablir une forme de vérité. "Ils travaillaient ensemble sur des pièces de théâtre un jour par semaine et puis elle était bluffée par son esprit, par son intelligence", confie Erin Doherty.

La première dame confie qu'elle a tenté de résister car elle avait conscience que cet amour bouleverserait sa vie. "C'est d'ailleurs elle qui l'a envoyé en Terminale à Paris", explique la directrice de la rédaction d'Elle. "C'est une histoire d'amour qui fait du bien, je trouve, à lire", assure-t-elle.

Elle se sent femme d'Emmanuel Macron et il se trouve qu'il est président. Erin Doherty, directrice de la rédaction de "Elle"





Brigitte Macron ironise même dans cette entrevue sur la différence d'âge avec son mari en confiant comment "au petit-déjeuner, lui arrive avec sa fraîcheur, (elle) avec ses rides". Au sujet de son statut, Brigitte Macron explique qu'elle ne se sent "ni Première, ni dernière, ni dame".



"Elle se sent femme d'Emmanuel Macron et il se trouve qu'il est président", assure Erin Doherty. Son rôle de première dame, dont elle n'assume pas le titre, Brigitte Macron a l'intention de s'en servir pour lancer des missions sur le handicap, sur les enfants autistes. "C'est une femme, je pense, qui peut vraiment marquer le quinquennat de son mari", conclut la directrice de la rédaction de Elle.