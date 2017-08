Brigitte Macron a "un rôle d'accompagnatrice, ni plus ni moins"

publié le 17/08/2017 à 08:45

Les premiers pas de Brigitte Macron à l'Élysée sont autant scrutés que ceux de son mari. Alors qu'Emmanuel Macron voulait clarifier le statut de première dame, une charte va finalement voir le jour dans les semaines à venir. "C'est heureux qu'on ne fasse pas rentrer la première dame dans la loi. Elle n'a, à ma connaissance, pas été élue. Une charte pour avoir de la transparence me semble une bonne idée", a déclaré Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime.



Ce dernier s'alarme pourtant d'une possible "américanisation et d'une peopolisation de la ville politique" française alors que le parallèle entre Brigitte Macron et Michelle Obama est parfois avancé. Surtout à l'heure où la popularité de la première dame dépasse celle d'Emmanuel Macron. "Avec la politique que le président mène, cela risque de durer et de s'amplifier. Mais au bout du compte, le président Macron a été élu, pas elle. Elle a un rôle d'accompagnatrice, ni plus ni moins", a-t-il déclaré au micro de RTL.



Brigitte Macron, qui a livré sa toute première interview depuis l'élection présidentielle au magazine Elle, a détaillé le rôle qu'elle aura en tant que première dame et les évolutions qu'apporteront cette charte. "Sur le site de l'Élysée seront mis en ligne mes rendez-vous, mes engagements, afin que les Français sachent exactement ce que je fais", dit-elle dans un extrait publié sur le site de l'hebdomadaire. Avant d'ajouter : "Ce qui est important, c'est que tout soit très clair (...) Comme toutes celles qui m'ont précédée, j'assumerai mon rôle public, mais les Français sauront désormais quels moyens sont mis à ma disposition".