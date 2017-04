Benoît Hamon fera "une bonne sieste" s'il n'est pas qualifié pour le second tour

publié le 10/04/2017 à 10:02

À la question : si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour, quelle est la première chose que vous faîtes ? Benoît Hamon se contentera d'une "bonne sieste". Pour ne pas faire mine de perdre espoir, le candidat du Parti socialiste s'est repris dans la foulée. "Ce sera pour le 8 mai (lendemain du second tour), qualifié, en me disant comment je pense à la passation de pouvoir avec François Hollande."



Distancé dans les sondages par le quatuor de tête et par Jean-Luc Mélenchon à sa gauche, Benoît Hamon avait indiqué samedi 8 avril sur France 2 qu'il appellerait à voter pour le leader de la France insoumise s'il n'était pas présent au second tour. Ce qui fait dire à Alba Ventura, éditorialiste RTL : "Benoit Hamon semble avoir intériorisé sa défaite. Il aurait très bien pu dire "je ne me place pas dans cette perspective-là". Non, il ne dit pas ça. Quand on accepte de dire pour qui l'on vote au deuxième tour c'est que l'on admet qu'on n'y sera pas."