Benoît Hamon qualifie les défections des ténors du PS de "poison permanent"

Benoît Hamon : "On ne peut plus douter que Marine Le Pen est d'extrême droite"

et Elizabeth Martichoux

publié le 10/04/2017 à 09:23

Jean-Luc Mélenchon a fait le trou sur Benoît Hamon. Si le leader de la France insoumise devance pour la première fois François Fillon selon le dernier sondage Kantar Sofres-OnePoint, publié dimanche 9 avril, il obtient des intentions de vote deux fois supérieures à celles du candidat socialiste (18% contre 9%). Invité de RTL lundi 10 avril, Benoît Hamon a bien tenté de justifier ses mauvais scores. "Ce n'est pas une campagne facile (...) parce qu'il y a le bilan d'un quinquennat. Incontestablement ça pèse. Qui ne voit pas que l'électorat de gauche est déçu", a-t-il lancé, évoquant la déchéance de nationalité, la loi Travail et "l'échec sur le chômage".



Sur la forme aussi, le bas blesse. Benoît Hamon regrette "le poison permanent" des défections. "Quand tous les jours, vous avez le feuilleton de ceux qui s'en vont, ce n'est quand même pas facile à gérer". "Ce n'est pas tant que moi je le gère mal, c'est que ce sont nos électeurs qui se disent finalement à quoi bon ?", a-t-il continué, avant de conclure : "On aurait pu rêver campagne plus facile à mener".