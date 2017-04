"Jean-Luc Mélenchon se voit-il vraiment à l'Élysée ?", s'interroge Alba Ventura

publié le 10/04/2017 à 08:17

Jean-Luc Mélenchon devant François Fillon, c'est le résultat de notre sondage de la Kantar Sofres Onepoint pour RTL, Le Figaro et LCI. Le leader de la France insoumise qui a réuni des dizaines de milliers de personnes dimanche à Marseille ne plein air sur le Vieux Port se hisse pour la première fois en troisième position. Ce n'est pas une surprise, ça montre que l'on est maintenant dans un match à quatre. Ce n'est pas une surprise, car Jean-Luc Mélenchon mène à la fois une bonne campagne et il occupe le vide laissé par Benoît Hamon.



D'ailleurs Mélenchon a noyé Hamon dans le Vieux Port. Il n'y avait peut être pas réellement 70.000 personnes, mais en image ça écrasait tout. Non seulement l'image était belle, le Vieux Port, la mer sous le soleil, mais surtout ça emportait tout et notamment Benoît Hamon. 9% pour le candidat socialiste dans notre sondage, c'est la Bérézina. Benoit Hamon semble avoir intériorisé sa défaite. Il a expliqué ce week-end chez Laurent Ruquier qu'il voterait Mélenchon s'il était éliminé au premier tour. Il aurait très bien pu dire "je ne me place pas dans cette perspective-là". Non, il ne dit pas ça. Quand on accepte de dire pour qui l'on vote au deuxième tour c'est que l'on admet qu'on n'y sera pas.

Comment expliquer la dynamique Mélenchon ?

Jean-Luc Mélenchon réussit à plaire à des gens qui n'auraient jamais imaginé voter pour lui un jour et qui peut-être ne voteront pas pour lui, mais qui, en attendant, jouent avec l'idée de voter pour Mélenchon. C'est le candidat qui ne coche pas les cases : il n'a pas d'affaires judiciaires, ni trop jeune, ni trop vieux, qui n'a pas d'amis riches ou du CAC 40.

Et puis il plait parce qu'il a du charisme. Il est théâtral, excellent tribun, il s'exprime dans un français impeccable, un peu poète sur les bords. Il renvoie à l'image du vieux prof de français ou d'histoire (qu'il a été d'ailleurs). Et puis il est moins en colère même si son caractère est toujours aussi trempé. Il est par certains aspects un peu le Peppone de Don Camillo en plus cultivé bien sûr. Mais un Peppone qui aurait fait la paix avec Don Camillo. Un Peppone qui brandit un rameau d'Olivier et qui se déclare candidat de la Paix.



Mais ce n'est pas seulement une histoire de style, d'incantation ou de prophétie. Ce n'est pas seulement une affaire de radicalité où il s'agirait de "confisquer les richesses de l'oligarchie" pour s'en sortir. Il s'agit d'être crédible et avec 200 milliards de dépenses supplémentaires, il va falloir être convaincant. Il s'agit de le vouloir, de vouloir être président. Jean-Luc Mélenchon se voit-il vraiment à l'Élysée ?