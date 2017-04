Benoît Hamon : "On ne peut plus douter que Marine Le Pen est d'extrême droite"

publié le 10/04/2017 à 08:22

La campagne officielle débute avec une polémique. Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 9 avril, Marine Le Pen a estimé que "la France n'est pas responsable de la rafle du Vél d'Hiv" de juillet 1942, marquée par l'arrestation surprise de 13.000 juifs. Au micro de RTL, Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle, a fortement critiqué cette prise de position. "Si on doutait que Marine Le Pen est d'extrême droite, on ne peut plus en douter."



Et Benoît Hamon de prévenir les électeurs du Front national : "L'extrême droite, lorsqu'elle a été portée au pouvoir par les urnes a rarement rendu le pouvoir par les urnes. Le bulletin de vote, c'est souvent la dernière arme que l'on a, le dernier pouvoir pour changer son propre destin comme celui de la nation."



Pour le socialiste, la présidente du Front national "n'aime pas l'histoire." "Je pense qu'elle l'arrange. Parce que la responsabilité de la France est évidente : il n'y avait pas un soldat allemand pour prêter main forte aux policiers et à la milice, et opérer à cette rafle du Vél d'Hiv." En 1995, Jacques Chirac reconnaissait officiellement la responsabilité de l'État dans cette rafle. "Un choix important" pour le député des Yvelines.